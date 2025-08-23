इमरान ताहिर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, टी20 में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बने

नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। सीपीएल 2025 में शनिवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और एंटीगुआ और बरबुडा फॉल्कंस के बीच खेला गया। कप्तान इमरान ताहिर की खतरनाक गेंदबाजी के दम पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने जीत दर्ज दर्ज ली। वहीं, इमरान ताहिर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह टी20 के इतिहास में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए।

इमरान ताहिर ने एंटीगुआ और बरबुडा फॉल्कंस के साथ हुए मैच में 4 ओवर में 1 मेडन फेंकते हुए सिर्फ 22 रन देकर 5 विकेट लिए। वह टी20 इतिहास में पांच विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड मलावी के मोअज्जम अली बेग के नाम था। सितंबर 2004 में उन्होंने कैमरून के खिलाफ 22 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

वहीं, टी20 के इतिहास में पांच विकेट लेने वाले इमरान दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। 46 साल 149 दिन की उम्र में उन्होंने एंटीगुआ के खिलाफ पांच विकेट लिए। कूक आइलैंड के खिलाड़ी तोमाकानुटे रीतावा ने 46 साल 299 दिन की उम्र में 2022 में फीजी के खिलाफ 19 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

इमरान ताहिर टी20 इतिहास के चौथे सबसे सफल गेंदबाज हैं। 2006 में अपना करियर शुरू करने वाले ताहिर ने अंतर्राष्ट्रीय और लीग क्रिकेट मिलाकर कुल 436 मैच खेले हैं, जिसकी 419 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 554 विकेट हासिल किए हैं। राशिद खान पहले, ड्वेन ब्रावो दूसरे और सुनील नरेन तीसरे स्थान पर हैं।

टी20 में एक पारी में 5 विकेट लेने की उपलब्धि इमरान ताहिर पांच बार हासिल कर चुके हैं। इस फॉर्मेट में सर्वाधिक बार 5 विकेट लेने वालों की सूची में वह शाहीन अफरीदी, लसिथ मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, और शाकिब अल हसन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। डेविड विजा 7 बार पांच विकेट लेकर सूची में पहले स्थान पर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके पाकिस्तान मूल के इमरान ताहिर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 20 टेस्ट में 57, 107 वनडे में 173 और 38 टी20 में 63 विकेट लिए हैं।

