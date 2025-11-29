खेल

इंजरी के बावजूद मैदान पर क्यों उतरना चाहते हैं नेमार?

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 29, 2025, 04:03 AM

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। इंजरी से जूझ रहे ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में वापसी के लिए बेताब हैं। डॉक्टरों द्वारा दी गई आराम की सलाह के बावजूद उन्होंने सैंटोस के साथ ट्रेनिंग की और खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वह क्लब के साथ-साथ अगले विश्व कप के लिए तैयार होना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में उनका खेलने का फैसला करियर के लिए खतरनाक हो सकता है।

33 साल के नेमार को सैंटोस के सेशन में हल्का वर्कआउट करते हुए देखा गया है। नेमार अपने बाएं घुटने के चारों ओर पट्टी बांधकर किसी भी अन्य खिलाड़ी से बचते हुए अभ्यास कर रहे थे। उनके मूवमेंट से साफ तकलीफ दिख रही थी, लेकिन बार्सिलोना के पूर्व स्टार खुद को उपलब्ध कराने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं क्योंकि क्लब कैंपेन के आखिरी दौर में रेलीगेशन जोन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। नेमार को स्पोर्ट के खिलाफ होने वाले मैच के लिए सैंटोस की टीम में शामिल किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि वह मैदान में उतरने को लेकर गंभीर हैं।

सैंटोस के अध्यक्ष मार्सेलो टेक्सेरा ने कहा, "मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, न ही मैं उन फैसलों को मानता हूं, जो सिर्फ हेल्थ विभाग के लिए होने चाहिए। उसने ट्रेनिंग की, अच्छी ट्रेनिंग की, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, हम उसे फिर से देखेंगे। उसके खेलने की संभावना है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी खिलाड़ी या सैंटोस को नुकसान हो।”

मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नेमार के बाएं घुटने के मेनिस्कस एरिया में चोट लगी है। उन्हें आर्थ्रोस्कोपी कराने की सलाह दी गई है। इस प्रकिया की वजह से वह लगभग एक महीने तक बाहर रहेंगे, जिससे उनका सीजन खत्म हो जाएगा। अगर वह खेलना जारी रखते हैं, तो उन्हें और नुकसान हो सकता है। नेमार के जिस घुटने में परेशानी है, उसकी दो साल पहले सर्जरी हो चुकी है। इस वजह से चिंता और बढ़ गई है।

नेमार का खेलने का फैसला सिर्फ सेंटोस के लिए नहीं है। वह अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप 2026 के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। संभवत: उनका यह आखिरी विश्व कप हो सकता है। इसलिए वह विश्व कप खेलना चाहते हैं। नेमार का यह चौथा विश्व कप हो सकता है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...