ईश्वर मेरे प्रति दयालु रहे हैं, वापसी पर खुश हूं: ऋषभ पंत

कोलकाता, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट में इंजर्ड होने की वजह से लगभग 4 महीने से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पंत फिर से भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। वापसी पर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज बेहद खुश नजर आए और इसके लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया।

बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में ऋषभ पंत ने कहा, "इंजरी के बाद वापसी करना कभी आसान नहीं होता। लेकिन, ईश्वर हमेशा मेरे प्रति दयालु रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर का आभारी होने की कोशिश करता हूं। जब भी मैं मैदान पर उतरता हूं, हमेशा ऊपर देखता हूं और ईश्वर, अपने माता-पिता, अपने परिवार, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं।"

ऋषभ पंत ने कहा, "जो नियंत्रण में है, मैं उस पर ध्यान केंद्रित करता हूं। भाग्य पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए, मैं इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसे बहुत से कारक हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप अपना ध्यान ऐसी जगह पर रख सकें जहां बहुत सी चीजें आपको प्रभावित न कर रही हों, और आप केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए मायने रखती हैं। अगर आप ऐसे काम करते रहें जिनसे आपको अच्छा महसूस हो, खासकर जब आप चोटिल हों, तो आपको खुशी मिलेगी।"

विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, "हमें विषम परिस्थितियों में भी अनुशासित और सहज रहते हुए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और जो काम कर रहे हैं उसे करते हुए हर पल का आनंद लेना चाहिए।"

ऋषभ पंत ने इंजरी के बाद दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 4 दिवसीय मैचों की सीरीज से क्रिकेट में वापसी की। बेंगलुरु में खेले गए मुकाबलों में पंत की फॉर्म और फिटनेस शानदार रही।

--आईएएनएस

पीएके