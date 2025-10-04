ईरानी कप: विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया पर 224 रन की बढ़त बनाई

नागपुर, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम, नागपुर में खेले जा रहे ईरानी कप मुकाबले में विदर्भ ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक रेस्ट ऑफ इंडिया पर 224 रन की बढ़त बनाकर मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। विदर्भ को पहली पारी के आधार पर 128 रन की बढ़त मिली थी।

विदर्भ ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए हैं। पहली पारी में शतक लगाने वाले सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे 15 रन बनाकर आउट हुए। अमन मोखडे ने 37 रन बनाए। स्टंप के समय ध्रुव शौरी 24 और दानिश मालेवार 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 32 रन की साझेदारी हो चुकी है।

इससे पहले रेस्ट ऑफ इंडिया की पहली पारी 214 रन पर सिमट गई थी। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन ने 52 रन की पारी खेली थी। दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिका। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन दोनों के पास बड़ी पारी खेलकर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में आने का मौका था, लेकिन दोनों फ्लॉप रहे। गायकवाड़ 9 और किशन 1 रन बनाकर आउट हुए।

विदर्भ के लिए यश ठाकुर ने 4, हर्ष दूबे और पार्थ रेखडे ने 2-2 और अदित्य ठाकरे और दर्शन नालकंडे ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 342 रन बनाए थे। विदर्भ के लिए सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे ने 143 और यश राठौड़ ने 91 रन बनाए थे।

रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आकाश दीप और मानव सुथार ने 3-3, अंशुल कंबोज और गुरनुर ने 1-1 और सारांश जैन ने 2 विकेट लिए थे।

