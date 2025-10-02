ईरानी कप: अथर्व तायडे का नाबाद शतक, पहले दिन विदर्भ ने 5 विकेट पर 280 रन बनाए

नागपुर, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के बीच विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, नागपुर में ईरानी कप का मुकाबला खेला जा रहा है। विदर्भ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन की समाप्ति तक अथर्व तायडे के नाबाद शतक की बदौलत 5 विकेट पर 280 रन बनाए।

मैच का पहला दिन विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे के नाम रहा। पारी की शुरुआत करने उतरे तायडे ने 240 गेंद पर नाबाद 118 रन बनाए हैं। इस पारी में वे 12 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। वह क्रीज पर मजबूती से जमे हुए हैं। दूसरे दिन जब खेल शुरू होगा, तो विदर्भ उम्मीद करेगी कि वह अपने शतक को और बड़ी पारी में बदलें।

अथर्व तायडे को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे यश राठौड़ से सहयोग मिला। राठौड़ ने 91 रन की बेहतरीन पारी खेली। वह शतक से चूक गए लेकिन उनकी पारी ने विदर्भ को मजबूती दी। यश ने 153 गेंद पर 1 छक्का और 6 चौके की मदद से 91 रन बनाए। चौथे विकेट के लिए अथर्व के साथ उन्होंने 184 रन की साझेदारी की।

अमन मोखाडे 19 , ध्रुव शौरी 18 , दानिश मालेवार 0 , अक्षय वाडकर 5 रन बनाकर आउट हुए। यश ठाकुर 4 रन बनाकर क्रीज पर तायडे के साथ मौजूद हैं।

रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी की। आकाश ने 14 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट लिए। मानव सुथार ने 23 ओवर में 64 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। अंशुल कांबोज, गुरनुर बराड़, सारांश जैन को विकेट नहीं मिला।

दूसरे दिन जब खेल शुरू होगा तो विदर्भ की कोशिश ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की होगी। वहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द विदर्भ को समेटने की कोशिश करेगी।

--आईएएनएस

पीएके