ईडन गार्डन मेरे लिए पंजाब के पीसीए स्टेडियम जैसा: शुभमन गिल

कोलकाता, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत कोलकाता में शुक्रवार से हो रही है। मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि ईडन गार्डन मेरे लिए विशेष रहा है। साथ ही भारतीय कप्तान ने प्लेइंग इलेवन के चयन को भी बेहद मुश्किल काम बताया।

शुभमन गिल ने ईडन गार्डन स्टेडियम को अपने लिए बेहद खास बताते हुए कहा, "मेरा आईपीएल करियर इसी मैदान से शुरू हुआ था और जब भी यहां आता हूं, मुझे पंजाब के पीसीए स्टेडियम में खेलने जैसा महसूस होता है। यहां आखिरी टेस्ट 2019 में खेला गया था, मैं उस समय टीम में था, लेकिन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं था। इसलिए ईडन गार्डन्स में यह मेरा पहला टेस्ट होगा। यहां देश का नेतृत्व करना सम्मान की बात है।"

प्लेइंग इलेवन में ऑलराउंडर के चयन पर शुभमन गिल ने कहा, "टीम में इस समय कई बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है। सभी का बल्लेबाजी और गेंदबाजी रिकॉर्ड मजबूत है। भारत की परिस्थितियों में रिकॉर्ड और भी शानदार हैं। ऐसे में मैच से पहले टीम की प्लेइंग इलेवन चुनते समय यह मुश्किल हो जाता है कि किसे बाहर रखा जाए। हालांकि, ये अच्छी समस्या है।"

भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के रूप में तीन ऑलराउंडर हैं, जबकि नितीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट से रिलीज किया गया है। दूसरे टेस्ट से पहले वह भी टीम से जुड़ जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीकी टीम पर भारतीय कप्तान ने कहा, "वे मौजूदा चैंपियन हैं। पिछली सीरीज उन्होंने ड्रॉ कराई थी। इसलिए आगामी सीरीज प्रतिस्पर्धी और रोमांचक होने की उम्मीद है।"

शुभमन गिल कप्तानी मिलने के बाद से प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं। साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल इस साल खेले 8 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 979 रन बना चुके हैं। 21 रन बनाते ही वे कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। यह पहला मौका होगा जब गिल एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके