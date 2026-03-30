Igor Tudor Resigns Tottenham : सिर्फ 7 मुकाबलों के बाद हेड कोच इगोर ट्यूडर ने टॉटेनहम हॉटस्पर को अलविदा कहा

नई दिल्ली: टॉटेनहम हॉटस्पर का उथल-पुथल भरा सीजन एक और अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गया है। इगोर ट्यूडर ने सिर्फ सात मुकाबलों के बाद हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह उत्तर लंदन में उनका छोटा और कठिन कार्यकाल समाप्त हो गया।

क्लब ने आधिकारिक बयान में इस बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि हेड कोच इगोर ट्यूडर के क्लब छोड़ने पर आपसी सहमति बन गई है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।"

ट्यूडर के साथ-साथ, उनके कोचिंग स्टाफ के कुछ सदस्यों ने भी क्लब छोड़ दिया है। क्लब ने आगे कहा, "टोमिस्लाव रोगिक और रिकार्डो राग्नाची ने भी क्रमशः गोलकीपिंग कोच और फिजिकल कोच के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।"

ट्यूडर 44 दिन पहले थॉमस फ्रैंक को हटाए जाने के बाद यह पद संभाला था, उन्हें इस उम्मीद के साथ नियुक्त किया गया था कि वे सीजन का रुख बदल देंगे। हालांकि, नतीजे स्पर्स के पक्ष में नहीं रहे। इस क्रोएशियाई कोच को अपने शुरुआती चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में उसे 22 मार्च को नॉटिंघम फॉरेस्ट के हाथों अपने घरेलू मैदान पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

एक निजी दुखद घटना के कारण स्थिति और भी कठिन हो गई। हार के कुछ ही समय बाद, ट्यूडर को अपने पिता मारियो के निधन की खबर मिली। क्लब ने इस मुश्किल समय में अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, "हम इगोर पर हाल ही में आए इस दुखद संकट को समझते हैं और उन्हें तथा उनके परिवार को अपना समर्थन भेजते हैं।"

टॉटेनहम ने जाने वाले स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "हम इगोर, टोमिस्लाव और रिकार्डो को पिछले छह हफ्तों के दौरान किए गए उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस दौरान उन्होंने अथक परिश्रम किया।"

ट्यूडर के जाने से स्पर्स एक मुश्किल स्थिति में है, उसके पास अब कोई हेड कोच नहीं है और प्रीमियर लीग सीजन में सिर्फ सात मैच शेष हैं। क्लब इस समय रेलिगेशन जोन से सिर्फ एक स्थान और एक अंक ऊपर है, जिससे अगले कोच की नियुक्ति की जरूरत और भी बढ़ गई है।

फिलहाल, उत्तरी लंदन पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। नए हेड कोच के बारे में जानकारी उचित समय पर दी जाएगी। इस बीच टॉटेनहम 12 अप्रैल को सुंदरलैंड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण 'अवे' मैच की तैयारी कर रहा है, जो लीग में बने रहने की उसकी लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकता है।

--आईएएनएस