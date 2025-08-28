खेल

इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार साउथ अफ्रीकी टीम, कोच ने बताया क्या है प्लान

Aug 28, 2025, 12:18 PM

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीकी टीम 2 सितंबर से इंग्लैंड दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगी। कोच ऐशवेल प्रिंस निराश हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए बल्लेबाजों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीती थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका। कोच इससे निराश हैं।

ऐशवेल प्रिंस ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, वनडे सीरीज में किसी भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज का शतक न बना पाना निराशाजनक है, लेकिन लेकिन सच कहूं तो, हमारा फोकस प्रभाव डालने पर ज्यादा है। हम नहीं चाहते कि किसी खिलाड़ी के दिमाग में सिर्फ शतक बनाने का ही ख्याल रहे और वह खुद को उसी ओर ले जाए।

उन्होंने कहा, "हम खासकर उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जो अपनी पारी के उस दौर में हों, कि अगर उन्हें लगता है तो वह आक्रामक खेल दिखाएं। कभी-कभी वह शतक तक पहुंच जाएंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाए, अगर वह जल्दी आउट हो गए, तो यह खेल का ही हिस्सा है।"

कोच ने कहा, "हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह आखिरी पावरप्ले से पहले उस मौके का फायदा उठाएं, जब एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर होता है। अगर आप शानदार फॉर्म में हैं और अटैकिंग खेलना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर करें।"

साउथ अफ्रीकी टीम 2 सितंबर को लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलेगी, जिसके बाद 4 सितंबर को लंदन में दूसरा मुकाबला आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा मैच साउथेम्प्टन में 7 सितंबर को खेला जाएगा।

इसके बाद दोनों देशों के बीच तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला मैच 10 सितंबर को कार्डिफ में आयोजित होगा। अगले दो मुकाबले 12 और 14 सितंबर को क्रमश: मैनचेस्टर और नॉटिंघम में खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी

