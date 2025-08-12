खेल

इंग्लैंड से लौटे आकाश दीप, रोहतास में फैंस ने किया अपने हीरो का जोरदार स्वागत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 12, 2025, 10:32 AM

रोहतास, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने इंग्लैंड दौरे पर गेंद के साथ बल्ले से भी बेहतरीन योगदान दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की, जिसके बाद आकाश दीप अपने गृहनगर लौटे। रोहतास आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ।

फैंस ने आकाशदीप का स्वागत फूल-माला के साथ किया। कुछ लोग हाथ में तिरंगा लिए नजर आए। फैंस ने अपने इस हीरो के साथ सेल्फी भी ली।

आकाश दीप ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में कुल 10 विकेट अपने नाम किए थे। पहली पारी में चार विकेट लेने के बाद आकाश दीप ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में छह शिकार किए थे। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने मैच 336 रन से जीता। इसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट में आकाश दीप ने एक विकेट अपने नाम किया।

'द ओवल' में खेला गया पांचवां टेस्ट निर्णायक था, जिसमें आकाश दीप ने 2 विकेट लेने के अलावा 66 रन की जुझारू पारी भी खेली। आकाश दीप चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। उन्होंने भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के साथ 107 रन की साझेदारी की।

आकाश दीप ने टेस्ट करियर में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम 28 विकेट हैं। इस दौरान यह खिलाड़ी बल्ले से 163 रन टीम इंडिया के खाते में जोड़ चुका है।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैच में भारत को पांच विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद शानदार वापसी करते हुए टीम इंडिया ने अगला मैच 336 रन से जीता।

भारत के पास तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने का मौका था, लेकिन टीम इंडिया को लंदन में 22 रन से करीबी हार झेलनी पड़ी।

चौथे मुकाबले को टीम इंडिया ड्रॉ करवाने में कामयाब रही। इस मैच की दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल के अलावा वाशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेलीं।

सीरीज का अंतिम मुकाबला निर्णायक था, जिसे जीतकर भारतीय टीम सीरीज बराबरी पर खत्म कर सकती थी। टीम इंडिया ने यह मुकाबला छह रन के करीबी अंतर से जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी

