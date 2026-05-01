इंग्लैंड लायंस के खिलाफ साउथ अफ्रीका 'ए' टीम घोषित, पैटरसन और बार्टमैन मुख्य खिलाड़ी

जोहान्सबर्ग, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। अनुभवी खिलाड़ी डेन पैटरसन और ओटनील बार्टमैन को तेज गेंदबाज नकोबानी मोकोएना के साथ साउथ अफ्रीका 'ए' टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के दौरे पर यह टीम इंग्लैंड लायंस के खिलाफ लाल और सफेद गेंदों की एक सीरीज खेलेगी।

22 मई से दो चार-दिवसीय मुकाबलों के साथ इस दौरे की शुरुआत होगी, जिसमें टीम की कप्तानी बल्लेबाज मार्केस एकरमैन करेंगे। कोचिंग समूह का नेतृत्व वांडिले ग्वावु करेंगे। जस्टिन ओंटोंग और रोरी क्लेनवेल्ट क्रमशः बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। चार दिवसीय मैच अरुंडेल और बेकेनहैम में खेले जाएंगे। सफेद गेंद के मुकाबले लीसेस्टर और वॉर्सेस्टर में आयोजित होंगे।

33 वर्षीय बार्टमैन टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुने जाने से चूकने के बाद अब फिर से टीम में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वह लाल गेंद (टेस्ट) फॉर्मेट में अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके युवा तेज गेंदबाज मोकोएना टीम में अपनी जगह पक्की करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

पैटरसन का टीम में शामिल होना टेस्ट में उनकी उल्लेखनीय वापसी का संकेत है। इस तेज गेंदबाज ने आखिरी बार 2024 के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था, जिसने साउथ अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने में मदद की थी। हालांकि, वह टीम के साथ लॉर्ड्स गए थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली और इसके बाद वह पाकिस्तान और भारत के दौरों से भी बाहर रहे।

तीनों तेज गेंदबाजों के रूप में पैटरसन, बार्टमैन और मोकोएना को चार-दिवसीय मुकाबलों के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी टीम में शामिल किया गया है। सीमित ओवरों के इस फॉर्मेट में उनके साथ दो होनहार तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और गेराल्ड कोएत्जी भी शामिल होंगे।

बल्लेबाजी विभाग में, टोनी डी जोरजी चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। इसी चोट के कारण वह टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाए थे। वह दोनों टीमों में जेसन स्मिथ के साथ शामिल हैं। बल्लेबाजी के अन्य विकल्पों में 'हरमन बंधु' जॉर्डन हरमन और रूबिन हरमन के साथ-साथ सिनेथेम्बा केशिल और लेसेगो सेनोकवाने शामिल हैं। वनडे टीम में लुआन-ड्रे प्रिटोरियस और कॉनर एस्टरहुइजन भी शामिल हैं, जो दोनों वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं।

चार दिवसीय मुकाबलों के लिए साउथ अफ्रीका-ए की टीम: मार्केस एकरमैन, ओटनील बार्टमैन, टोनी डी जोरजी, ब्योर्न फोर्टुइन, जुबैर हमजा, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, नकोबानी मोकोएना, डेन पैटरसन, सिनेथेम्बा केशिले, लेसेगो सेनोकवाने, जेसन स्मिथ, प्रेनेलन सुब्रेयन, तियान वान वुरेन, कोडी यूसुफ।

वनडे मुकाबलों के लिए साउथ अफ्रीका-ए की टीम: मार्केस एकरमैन, ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्जी, टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजन, डियान फॉरेस्टर, ब्योर्न फोर्टुइन, रुबिन हरमन, क्वेना मफाका, नकोबानी मोकोएना, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले, जेसन स्मिथ, प्रेनेलन सुब्रायेन।

--आईएएनएस

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