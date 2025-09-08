इंग्लैंड के लिए और क्रिकेट खेलना चाहिए था : जैकब बेथेल

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड के कप्तान बनाए गए जैकब बेथेल का मानना है कि उन्हें घरेलू समर में राष्ट्रीय टीम के लिए और ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए थी।

बेथेल को चोटिल बेन स्टोक्स की जगह भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए चुना गया था। उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया और वह दोनों पारियों में फ्लॉप रहे थे। बेथेल ने पहली पारी में 6 जबकि दूसरी पारी में 5 रन बनाए थे।

इसके पूर्व बेथेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका दिया गया था। इंग्लैंड को सीरीज में मिली 2-1 से जीत में बेथेल का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इसके बावजूद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से उनका ड्रॉप होना चर्चा का विषय बना था। बेथेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका न मिलने को निराशाजनक बताया।

स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए बेथेल ने कहा, "मैं उस टेस्ट सीरीज में ज्यादा नहीं खेला था, लेकिन काफी समय तक टीम के साथ था। उस तरह की जबरदस्त टेस्ट सीरीज देखना अविश्वसनीय था। मुझे आखिरी टेस्ट में मौका मिला था और दुर्भाग्य से मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। ग्लैंड के लिए खेलना एक सपने के सच होने जैसा है और उम्मीद है कि मैं इसे लंबे समय तक कर सकूंगा।"

बेथेल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में जगह दी गई है। वहीं, आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बेथेल को कप्तान बनाया गया है। बतौर कप्तान आयरलैंड के खिलाफ फील्ड पर उतरते ही वह इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान बन जाएंगे।

जैकब बेथेल को तीनों ही फॉर्मेट का खिलाड़ी माना जाता है और उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट टीम के भविष्य के रूप में देखा जाता है। वह बल्लेबाजी के साथ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। 21 साल के बेथेल ने 4 टेस्ट में 3 अर्धशतक लगाते हुए 271 रन, 14 वनडे में 4 अर्धशतक लगाते हुए 376 रन और 13 टी20 में 2 अर्धशतक लगाते हुए 281 रन बनाए हैं। वहीं, उन्होंने टेस्ट में 3, वनडे में 8 और टी20 में 4 विकेट लिए हैं।

