इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऋचा घोष को 'इम्पैक्ट फील्डर' अवॉर्ड मिला

टॉन्टन, 3 जून (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 'इम्पैक्ट फील्डर' मेडल से नवाजा गया है। भारत ने इस सीरीज को 1-2 से गंवाया, जो आगामी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा थी।

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फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने ऋचा के शानदार विकेटकीपिंग कौशल और स्टंप्स के पीछे उनकी निरंतरता की तारीफ की।

बुधवार को बीसीसीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में बाली ने कहा, "ऋचा घोष, तीन कैच, बेहतरीन विकेटकीपिंग। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, साथ ही दो बेहतरीन बचाव भी। इस सीरीज की सर्वश्रेष्ठ 'इम्पैक्ट फील्डर' ऋचा घोष हैं। बहुत बढ़िया। आपको बधाई।"

बाली ने फील्डिंग में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, "जैसा कि अमोल ने कहा, कई सकारात्मक बातें रहीं, खासकर फील्डिंग के मामले में। थ्रोइंग बहुत अच्छी थी। तीनों मुकाबलों की सीरीज के दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन रही। ऊर्जा, प्रयास, कोई शिकायत नहीं, और कैचिंग का प्रतिशत (87) भी काफी अच्छा रहा। हमने 15 में से 13 कैच लपके, यानी 87 प्रतिशत।"

बाली ने इस सीरीज में बेहतरीन फील्डिंग के लिए शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और नंदिनी शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, "शेफाली ने पहले मैच में तीन कैच लपके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फील्ड पर उनका समर्पण शानदार था; उन्होंने डाइव लगाकर कई गेंदों को रोका। बहुत बढ़िया। जेमिमा ने हमेशा की तरह बेहतरीन थ्रो किए और उनकी ऊर्जा भी कमाल की थी।"

उन्होंने विस्तार से बताया, "एक मिड-विकेट से दूसरे मिड-विकेट तक दौड़ना आसान नहीं होता। सभी थ्रो जेमिमा की तरफ ही आ रहे थे; गेंदें भी उन्हीं की तरफ आ रही थीं। मुझे लगता है कि इस सीरीज में उन्होंने लगभग 30-35 हाई-इंटेंसिटी थ्रो किए होंगे। बहुत बढ़िया, जेमिमा। आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। खासकर बड़े मैदान पर, जहां हम उन्हें चुनौती दे रहे थे, उन्होंने एक भी 'डबल' रन नहीं बनने दिया। नंदिनी, बहुत बढ़िया; शानदार कैच और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बढ़िया थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह इन तीन मुकाबलों में भारत के लिए अपनी पहली सीरीज खेलने आई हैं।"

--आईएएनएस

आरएसजी