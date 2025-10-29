खेल

इंग्लैंड के खिलाफ रचिन-मिचेल के अर्धशतक, वनडे सीरीज पर न्यूजीलैंड का कब्जा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 11:50 AM

हैमिल्टन, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 5 विकेट से जीता। इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

सेडन पार्क में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड 36 ओवरों में महज 175 रन पर सिमट गई।

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। इस टीम ने 3 रन पर बेन डकेट (1) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद जो रूट और कप्तान हैरी ब्रूक ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके।

जो रूट ने 25 रन की पारी खेली, जबकि ब्रूक ने 34 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 34 रन बनाए। इनके अलावा, जेमी ओवरटन ने 28 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 42 रन की पारी खेली।

न्यूजीलैंड की ओर से ब्लेयर टिकनर ने 34 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि नाथन स्मिथ ने 2 विकेट निकाले।

आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 33.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली।

इस टीम ने चौथी गेंद पर ही विल यंग (0) का विकेट गंवा दिया। उस समय तक न्यूजीलैंड का खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद रचिन रविंद्र ने केन विलियमसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला। विलियमसन 39 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए।

यहां से रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने मोर्चा संभाला। इन खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी हुई। रचिन 54 रन बनाकर आउट हुए।

रचिन के पवेलियन लौटने के बाद मिचेल मार्श ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान सेंटनर के साथ 59 रन की साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। मिचेल 59 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 56 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सेंटनर ने 34 रन की पारी खेली।

इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि जेमी ओवरटन और आदिल रशीद ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-1 से गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने पहला वनडे मैच 4 विकेट से अपने नाम किया था। लगातार दूसरे मुकाबले में जीत के साथ न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। अब इंग्लैंड 1 नवंबर को वेलिंगटन में जीत के साथ सम्मान बचाने उतरेगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...