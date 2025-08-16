खेल

इंग्लैंड के जैकब बेथेल नहीं तोड़ पाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 12:34 PM

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए जैकब बेथेल को कप्तान बनाया है। बेथेल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान होंगे। क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे युवा कप्तान कौन रहा है?

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में जब जैकब बेथेल फील्ड पर उतरेंगे तो वह इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान होंगे; वह 21 साल के हैं। बेथेल मोंटी बोडेन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिन्हें इंग्लैंड ने 1889 में 23 साल की उम्र में कप्तान बनाया था।

भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान मंसूर अली खान पटौदी हैं। पटौदी सिर्फ 21 साल और 77 दिन की उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बन गए थे। सचिन तेंदुलकर 23, कपिल देव 24, रवि शास्त्री और शुभमन गिल 25 साल की उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बने। ये पांच खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान हैं।

अगर जैकब बेथेल और मंसूर अली खान के बीच तुलना करें तो बेथेल को 21 साल 296 दिन में इंग्लैंड के टी20 फॉर्मेट की कप्तानी दी गई है। वहीं, मंसूर अली खान को 21 साल 77 दिन की उम्र में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। ऐसे में पटौदी बेथेल से भी कम उम्र में कप्तान बने थे। टेस्ट और टी20 दोनों फॉर्मेट में कप्तानी का स्तर बिल्कुल अलग होता है। टेस्ट की कप्तानी मुश्किल होती है। इस आधार पर भी मंसूर अली खान पटौदी को श्रेष्ठ माना जा सकता है।

मंसूर अली खान ने 40 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। इसमें 9 मैचों में भारत को जीत जबकि 19 मैचों में हार मिली थी। 12 मैच ड्रॉ रहे थे।

मंसूर अली खान पटौदी ने 1961 से 1975 के बीच में भारतीय टीम के लिए 46 टेस्ट मैचों में 6 शतक और 16 अर्धशतक लगाते हुए 2,793 रन बनाए थे। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 203 रन रहा था।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...