खेल

इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका : मेजबान टीम के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला, हर हाल में जीत जरूरी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 03, 2025, 10:18 AM

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच लंदन में गुरुवार को वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। इस मैच में इंग्लैंड की टीम हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी।

इंग्लैंड की टीम तीन मुकाबलों की इस सीरीज में 0-1 से पीछे है। लीड्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। ऐसे में इंग्लैंड ने अगर दूसरा मुकाबला भी गंवा दिया, तो मेजबान टीम सीरीज से हाथ धो बैठेगी।

इस मुकाबले में जो रूट और बेन डकेट बतौर बल्लेबाज इंग्लैंड को मजबूती देते नजर आ सकते हैं। वहीं, गेंदबाजी में आदिल राशिद और साकिब महमूद विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं।

साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी में मैथ्यू ब्रीत्जके और टेंबा बावुमा से खासा उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में केशव महाराज और लुंगी एनगिडी मुकाबले का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं।

लॉर्ड्स की पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजी आसान होती है। तेज गेंदबाज नई गेंद से मूवमेंट हासिल कर सकते हैं। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है। यहां से स्पिनर्स के लिए शानदार मौका बनता है। इस मैच में टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चुनने पर विचार कर सकती है।

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से अब तक कुल 72 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 30 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते, जबकि 36 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। पांच मुकाबले बेनतीजा रहे, जबकि एक मैच टाई रहा।

इंग्लैंड की टीम : जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, सन्नी बेकर, जेमी ओवरटन, साकिब महमूद, टॉम बैंटन और रेहान अहमद।

साउथ अफ्रीका की टीम : एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, मैथ्यू ब्रीत्जके, कगिसो रबाडा, सेनुरन मुथुसामी, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और कोडी यूसुफ।

Related posts

Loading...

More from author

Loading...