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Namdhari FC Match : रोमांचक मैच में कुल 9 गोल, डायमंड हार्बर ने नामधारी एफसी को मात दी

डायमंड हार्बर की 5-4 की रोमांचक जीत, अंक तालिका में बढ़त मजबूत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 05:43 AM
आईएफएल 2025-26: रोमांचक मैच में कुल 9 गोल, डायमंड हार्बर ने नामधारी एफसी को मात दी

लुधियाना: इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025–26 में सोमवार को डायमंड हार्बर एफसी ने नामधारी एफसी के साथ 5-4 से जीत दर्ज की। यह मुकाबला लुधियाना के नामधारी फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया।

इस नतीजे से डायमंड हार्बर की अंक तालिका में शीर्ष पर पकड़ और मजबूत हो गई है। दूसरे स्थान पर काबिज श्रीनिधि डेक्कन एफसी पर उसकी बढ़त चार अंकों की हो गई है। एंटोनियो मोयानो ने मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक गोल किया और तीन असिस्ट दिए, उन्हें इस शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतने के बाद, डायमंड हार्बर ने खेल पर नियंत्रण बना लिया था। मुकाबले के 23वें मिनट में इस टीम ने अपना खाता खोला। मोयानो ने एक सटीक फ्री-किक लगाई जो बिना किसी रुकावट के अफोलाबी तक पहुंची, और इस नाइजीरियाई फॉरवर्ड ने शांत रहते हुए गेंद को गोल में डालकर स्कोर 1-0 कर दिया। ठीक चार मिनट बाद, लुका माजसेन ने बढ़त को दोगुना कर दिया।

नामधारी ने 30वें मिनट में पलटवार किया। फ्रांसिस नुएर एडो ने सीलेंथांग लोटजेम की फ्री-किक पर एक सटीक हेडर लगाकर गोल किया और अंतर को कम कर दिया। मेजबान टीम की ओर से खेल के अंतिम क्षणों में दबाव बनाने के बावजूद डायमंड हार्बर अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए हाफ-टाइम ब्रेक पर गया।

नामधारी ने दूसरे हाफ की शुरुआत जोरदार तरीके से की। इस टीम ने 47वें मिनट में मनवीर सिंह के गोल की बदौलत स्कोर बराबर कर दिया। मनवीर ने सेंटर सर्कल के पास से एक शानदार लंबी दूरी का शॉट लगाया, जिससे स्कोर 2-2 हो गया।

विकुना ने खेल पर दोबारा नियंत्रण पाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया और 62वें मिनट में पिंटू महता को मैदान में उतारा। डायमंड हार्बर 74वें मिनट में दोबारा बढ़त बनाने के बेहद करीब पहुंच गई थी, जब जॉबी जस्टिन के एक कलात्मक प्रयास को नीरज कुमार ने शानदार बचाव करते हुए रोक दिया।

मैच के अंतिम क्षणों में मुकाबले में अचानक जान आ गई। मोयानो ने 82वें मिनट में शांत रहते हुए एक और गोल करके मेहमान टीम को फिर से बढ़त दिला दी, लेकिन नामधारी ने लगभग तुरंत ही पलटवार किया। तीन मिनट बाद धर्मप्रीत ने एक बेहतरीन घुमावदार शॉट लगाकर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया। 87वें मिनट में मैच का रुख फिर से बदल गया, जब मोयानो की सेट-पीस से आई गेंद लल्लियनसांगा रेंथलेई तक पहुंची, जिन्होंने हेडर से गोल करके डायमंड हार्बर को फिर से बढ़त दिला दी।

स्टॉपेज टाइम के आखिर में, 94वें मिनट में हलिचरण नारजारी ने एक जोरदार लो स्ट्राइक से मैच का नतीजा लगभग तय कर दिया था। हालांकि, अभी भी एक आखिरी मोड़ आना बाकी था। 97वें मिनट में लामिन मोरो ने भूपिंदर सिंह के क्रॉस पर हेडर से गोल करके स्कोर 4-5 कर दिया। हालांकि, आखिरी पलों के इस रोमांच के बावजूद, डायमंड हार्बर ने इस रोमांचक मुकाबले में तीनों अंक हासिल करने में सफलता पाई।

--आईएएनएस

 

 

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