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Indian Football Match Report : चानमारी एफसी ने रियल कश्मीर को 2-1 से हराया

चानमारी एफसी की जीत, रियल कश्मीर फिर हारा, अंक तालिका में बड़ा बदलाव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 05:30 AM
आईएफएल 2025-26: चानमारी एफसी ने रियल कश्मीर को 2-1 से हराया

श्रीनगर: इंडियन फुटबॉल लीग (आईएफएल) 2025-26 के एक अहम मुकाबले में चानमारी एफसी ने रियल कश्मीर एफसी को 2-1 से हरा दिया। सोमवार को श्रीनगर के टीआरसी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चानमारी एफसी की ओर से मार्लन रंजेल और लालरुअतसांगा ने गोल दागे।

 

 

मेजबान टीम के लिए मारियस बेदजिगुई ने गोल करके हार के अंतर को कम किया, लेकिन चानमारी एफसी ने अपनी बढ़त बनाए रखी और आठ अंकों के साथ तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई। वहीं, रियल कश्मीर सात मैचों में दो अंकों के साथ तालिका में सबसे निचले स्थान पर बनी रही। मार्लन रंजेल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

 

घरेलू टीम ने पहले हाफ के बड़े हिस्से में दबदबा बनाए रखा और तेज हवा का अच्छा फायदा उठाया, जिससे मिडफील्ड खिलाड़ियों के लिए सटीक फॉरवर्ड पास देना मुश्किल हो गया था। रियल कश्मीर एफसी के विदेशी खिलाड़ियों ने कप्तान मोहम्मद इनाम के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और टीम गोल करने की अधिक संभावना वाली दिखी। दूसरी ओर, चनमारी एफसी ने काउंटर अटैक में अपनी गति के दम पर खतरा पैदा किया।

 

'स्नो लेपर्ड्स' ने पहले हाफ में दो बार गेंद को पोस्ट पर मारा। मोहम्मद इनाम ने जूनियर ट्राओरे के पास पर नियर पोस्ट पर शॉट लगाया, जबकि हाफ के बाद के हिस्से में मारियस बेडजिगुई का बॉक्स के बाहर से लिया गया शॉट, एक बेहतरीन कॉर्नर के बाद, क्रॉसबार से टकरा गया।

 

मैच के पहले हाफ के ठीक अंत से पहले, चानमारी ने एक 'सेट-पीस' के जरिए मैच के प्रवाह के विपरीत जाकर बढ़त हासिल कर ली। पी. क्रिस्टोफर कामेई ने बॉक्स के अंदर एक हल्की-सी 'चिप' गेंद डाली। रियल कश्मीर के गोलकीपर सैयद बिन गेंद की गति और दिशा का सही अंदाजा नहीं लगा पाए, जिससे गेंद पूरी तरह से उनके हाथ से छूट गई और गोल खाली रह गया। मार्लन एंजेल का काम बहुत आसान था, उन्होंने गेंद को नेट में डालकर मेहमान टीम को बढ़त दिला दी, जिसे वे हाफ-टाइम तक बनाए रखने में सफल रहे।

 

मेहमान टीम ने मैच के एक घंटे पूरे होने के ठीक बाद अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। उन्होंने रियल कश्मीर के खराब सेट-पीस डिफेंस का फायदा उठाया। क्रिस्टोफर कामेई एक बार फिर गोल में सहायक बने। उनके कॉर्नर किक को लालरुअतसांगा ने बड़ी कुशलता से साइड-फुट से नेट में डाल दिया। लालरुअतसांगा अपने मार्कर (डिफेंडर) से आगे निकल गए थे।

 

'स्नो लेपर्ड्स' ने इसके ठीक दो मिनट बाद एक गोल करके वापसी की। शेड्रैक चार्ल्स को बॉक्स के किनारे पर गिरा दिया गया, जिससे उन्हें फ्री-किक मिली। मारियस आगे आए और उन्होंने 5 खिलाड़ियों की दीवार के ऊपर से गेंद को घुमाते हुए शानदार तरीके से नेट में डाल दिया।

 

रियल कश्मीर बराबरी के गोल के लिए लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन शेड्रैक चार्ल्स ने स्कोर बराबर करने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया। मारियस, जो घरेलू टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने दाईं ओर से एक नीचा क्रॉस दिया। डिफेंडर गेंद को क्लियर करने में नाकाम रहा, जिससे गेंद शेड्रैक के लिए एक अच्छी स्थिति में आ गई। हालांकि, सिर्फ छह गज की दूरी से, स्ट्राइकर ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि वह क्रॉसबार के ऊपर से निकल गई।

 

शेष मैच में चानमारी का पलड़ा भारी रहा। हालांकि, घरेलू टीम बराबरी के गोल के लिए जोर लगा रही थी, लेकिन वे कोई स्पष्ट मौका नहीं बना पाए और न ही मेहमान टीम के डिफेंस को परेशान कर पाए। अंत में, मेहमान टीम ने अपनी एक गोल की बढ़त को बनाए रखा और तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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