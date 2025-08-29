इंफाल में 21वीं गवर्नर्स कप फेंसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत

इंफाल, 28 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार को इंफाल के इंडोर स्टेडियम में 21वीं गवर्नर्स कप स्टेट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि निष्पक्ष खेल, अनुशासन, धैर्य और उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक है। उन्होंने युवा तलवारबाजों से अपील की है कि वह खुद को चुनौती दें, असफलताओं से उबरें और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का प्रयास करें।

राज्यपाल ने आयोजकों, प्रशिक्षकों और परिवारों के अथक सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयास मणिपुर की खेल संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं।

इसके साथ ही राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उम्मीद जताई है कि यह चैंपियनशिप युवाओं को अपने सपनों को साकार करते हुए रोमांचक प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।

उद्घाटन समारोह में प्रदर्शनी मुकाबले आयोजित किए गए। इसमें एथलीट्स, प्रशिक्षकों, परिवारों और खेल अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित चार दिवसीय चैंपियनशिप 31 अगस्त को समाप्त होगी। इस चैंपियनशिप में करीब 220 पुरुष और महिला फेंसर हिस्सा ले रहे हैं।

मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सिनम प्रीतमकुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा, "यह 21वां गवर्नर्स कप है। यह स्टेट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप है। इस आयोजन के जरिए हमारा उद्देश्य अपने तलवारबाजों के उत्साह को बढ़ाना है, ताकि वह भविष्य में भारत का नाम रोशन कर सकें। हमारे पास ऐसे कई तलवारबाज हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अधिकतर तलवारबाजों को राज्य सरकार से नौकरी भी मिली है।"

तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन खेल भावना, अनुशासन और साहस को प्रोत्साहित करता है। यह युवाओं को आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक मजबूती प्रदान करता है। प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर पाते हैं। साथ ही यह राज्य और देश की खेल संस्कृति को मजबूत बनाता है।

--आईएएनएस

आरएसजी