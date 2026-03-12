इंडियन वेल्स ओपन: युकी भांबरी और आंद्रे गोरान्सन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। भारत के युकी भांबरी और उनके स्वीडिश जोड़ीदार आंद्रे गोरान्सन गुरुवार सुबह इंडियन वेल्स ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। भांबरी और गोरानसन की जोड़ी ने ऑस्ट्रियाई-इटैलियन जोड़ी अलेक्जेंडर एर्लर और एंड्रिया वावसोरी को हराया।

भांबरी और गोरान्सन ने एर्लर और वावसोरी पर 6-3, 7-6(2) से जीत दर्ज की। यह एटीपी मास्टर्स 1000 लेवल पर भांबरी का पहला सेमीफाइनल है, इससे पहले वह मास्टर्स 1000 लेवल पर दो बार डबल्स क्वार्टर-फाइनल में पहुंच चुके हैं।

वह इससे पहले दो बार इंडियन वेल्स 2025 (गोरान्सन के साथ) और मियामी मास्टर्स 2025 (नूनो बोर्गेस के साथ) में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे।

युकी भांबरी और आंद्रे गोरान्सन की जोड़ी ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया है। राउंड ऑफ 16 में, भांबरी और गोरानसन ने सैंडर एरेंड्स और जिरी लेहेका की जोड़ी को 6-4, 6-4 से हराया, इससे पहले उन्होंने डेविड पेल और फैब्रिस मार्टिन की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हराकर अपने कैंपेन की शानदार शुरुआत की थी।

अब उनका सामना खाचानोव/रूबलेव और रिंडरकनेच/वाचेरोट के विजेताओं से होगा, और फाइनल में जगह बनाना दांव पर है।

पिछले महीने, भांबरी एटीपी रैंकिंग 20वें नंबर पर पहुंचे थे। यह उनकी सबसे ऊंची रैंकिंग है। वह रोहन बोपन्ना के बाद टॉप 20 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष डबल्स खिलाड़ी बन गए।

गोरानसन के साथ मिलकर, भांबरी ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार प्रदर्शन किया, और तीसरे राउंड में पहुंचकर जरूरी रैंकिंग पॉइंट्स हासिल किए ताकि वह इस दहलीज को पार कर सकें। भांबरी 2025 सीजन से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वह न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जहां उन्हें चौथी सीड वाली ब्रिटिश जोड़ी जो सैलिसबरी और नील स्कुप्स्की ने एक सेट और ब्रेक की बढ़त के बाद बहुत कम अंतर से हराया था।

मार्च 2025 में, भांबरी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन के साथ मिलकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अपना पहला एटीपी 500 खिताब जीता। यह जोड़ी एक सेट से पीछे होने के बाद वापस आई और चार मैच पॉइंट बचाकर यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स चैंपियन हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन को एक रोमांचक फाइनल में 3-6, 7-6 (12), 10-8 से हराया।

--आईएएनएस

