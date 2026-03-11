इंडियन वेल्स ओपन: सिनर ने फोंसेका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी जैनिक सिनर ने ब्राजील के जोआओ फोंसेका को हराकर इंडियन वेल्स ओपन के क्वार्टर-फाइनल में जगह बना ली है। 24 साल के सिनर ने दो कड़े टाई-ब्रेक में अपना धैर्य बनाए रखा और 19 साल के फोंसेका को 7-6 (6) , 7-6 (4) से हराया।

इस जीत के साथ, सिनर ने 2024 की शुरुआत से खेले गए 12 एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में से 11 के क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई। सिनर की यह 97वीं मास्टर्स 1000 मैच जीत भी थी। इस जीत के साथ ही वह उस लेवल पर किसी इटैलियन खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा जीत के मामले में अपने साथी इटैलियन फैबियो फोगनिनी से आगे निकल गए।

सिनर ने शुरुआती सेट के टाई-ब्रेक में जबरदस्त संयम दिखाया और तीन सेट पॉइंट बचाए और फिर मोमेंटम को अपने पक्ष में कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरे सेट में 5-2 से आगे होने के बाद मैच सर्व करने का मौका गंवा दिया, लेकिन इटैलियन खिलाड़ी ने टाई-ब्रेक के अहम पलों में फिर से अपना सबसे अच्छा टेनिस खेला और जीत पक्की कर ली।

शुरुआती सेट में काफी कड़ा मुकाबला था, जिसमें दोनों खिलाड़ी कम ब्रेक मौकों को भुनाने में जूझ रहे थे। फोंसेका टाई-ब्रेक में नियंत्रण में दिखे जब उन्होंने 5-2 की बढ़त बना ली। सिनर ने लगातार पांच पॉइंट जीतकर सेट अपने नाम कर लिया।

सिनर ने 4-2 की बढ़त बनाने के बाद दूसरे सेट में आसान रास्ता तय किया। लेकिन फोंसेका ने जोरदार वापसी की, जब सिनर ने 5-3 पर मैच के लिए सर्व किया तो इटैलियन खिलाड़ी को लव पर ब्रेक किया और अगले 14 में से 12 पॉइंट जीतकर एक और टाई-ब्रेक के लिए मजबूर किया। सिनर ने ब्रेकर के आखिरी चार पॉइंट जीते और एक जबरदस्त फोरहैंड रिटर्न के साथ मैच अपने नाम कर लिया।

जीत के बाद सिनर ने कहा, "जोआओ एक जबरदस्त खिलाड़ी है, जबरदस्त प्रतिभा हैं। दोनों तरफ से बहुत शक्तिशाली हैं। वह बहुत अच्छी सर्व कर रहा था। मुझे लगा कि जितना हो सके उतना आक्रामक होने की कोशिश करना ही जरूरी था। दूसरे सेट के आखिर में मेरी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उसने वहां जबरदस्त खेल दिखाया। माहौल बहुत बढ़िया था, इसलिए मैं आज के मैच को लेकर बहुत खुश हूं।"

सिनर का क्वार्टर-फाइनल मुकाबला अमेरिकी युवा लर्नर टिएन से होगा।

--आईएएनएस

पीएके