इंडियन वेल्स ओपन: कोवासेविक के खिलाफ जोकोविच की जीत, नॉरी ने डी मिनौर को चौंकाया

Mar 10, 2026, 12:47 PM

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। नोवाक जोकोविच ने अमेरिकी खिलाड़ी अलेक्जेंडर कोवासेविक के खिलाफ 6-4, 1-6, 6-4 से जीत दर्ज करते हुए इंडियन वेल्स ओपन के चौथे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि, इस मुकाबले के दौरान पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को कोवासेविक ने कड़ी चुनौती जरूर दी, लेकिन जोकोविच ने दबाव में भी सूझबूझ का परिचय दिया।

नोवाक जोकोविच को इस हफ्ते लगातार दूसरे मैच में जीत के लिए तीन सेट तक संघर्ष करना पड़ा। टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उन्होंने कामिल माजचर्जाक के खिलाफ भी कड़ा मुकाबला जीतकर अभियान की शुरुआत की थी।

मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट्स में 113वीं बार प्री-क्वार्टरफाइनल में पहुंचकर जोकोविच ने राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया और इस सूची में अकेले शीर्ष पर पहुंच गए। वह साल 2017 के बाद पहली बार इंडियन वेल्स के चौथे दौर में पहुंचे हैं, जहां उनका सामना मौजूदा चैंपियन जैक ड्रेपर से होगा।

इस मुकाबले में अलेक्जेंडर कोवासेविक ने सर्बियाई दिग्गज के खिलाफ 16 ऐस लगाए, लेकिन मैच के आखिरी गेम में सर्विस बचाने में नाकाम रहे और मुकाबले से बाहर हो गए।

नोवाक जोकोविच ने कहा, "इसका बहुत बड़ा श्रेय एलेक्स को जाता है। उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का खेल दिखाया। उनकी सर्विस जबरदस्त रही। मैं उनसे पहले सिर्फ एक बार ही भिड़ा हूं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी हार्ड कोर्ट पर एक-दूसरे के आमने-सामने आए हैं। जिस खिलाड़ी की लंबाई बहुत ज्यादा न हो, उसके लिए इतनी बेहतरीन सर्विस करना और कोर्ट के सही हिस्सों में गेंद डालना, यह सचमुच एक असाधारण सर्विस थी, इसलिए इसका बहुत बड़ा श्रेय उन्हें ही जाता है।"

इस बीच कैमरन नॉरी भी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में खेले जा रहे इंडियन वेल्स ओपन के चौथे दौर में चौथी बार पहुंच गए। नॉरी ने स्टेडियम-3 में एलेक्स डी मिनौर को 6-4, 6-4 से हराकर अपने करियर की 13वीं टॉप-10 जीत दर्ज की और कैलिफोर्निया में यह उनकी दूसरी ऐसी जीत रही।

ब्रिटिश लेफ्ट-हैंडर ने दुनिया के नंबर-6 खिलाड़ी डी मिनौर के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 3-2 कर लिया है। अब अगले दौर में उनका मुकाबला अलेक्जेंडर बुब्लिक या रिंकी हिजिकाटा में से किसी एक से होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

