इंडियन रेसिंग फेस्टिवल राउंड 3 : कारी मोटर स्पीडवे पर 4-5 अक्टूबर के बीच हाई-वोल्टेज एक्शन

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 4-5 अक्टूबर के बीच प्रतिष्ठित कारी मोटर स्पीडवे में अपने तीसरे राउंड के लिए तैयार है। मिड-सीजन ब्रेक के बाद, यह चैंपियनशिप एक्शन से भरपूर शुरुआती राउंड (कारी मोटर स्पीडवे और चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट) के बाद लौट रही है।

जैसे-जैसे प्रतिद्वंद्विताएं तेज होती जा रही हैं और खिताबी जंग अपने चरम पर पहुंच रही है, फैंस गति, ड्रामा और कड़ी टक्कर से भरे एक यादगार सप्ताहांत की उम्मीद कर सकते हैं।

इस राउंड का मुख्य आकर्षण इंडियन रेसिंग लीग (आईआरएल) पर होगा, जो एक फ्रेंचाइजी आधारित सीरीज है। इसके साथ ही फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप और जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप एलजीबी एफ4 पर भी ध्यान दिया जाएगा।

लगातार 28वें वर्ष आयोजित हो रही जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप देश की सबसे लंबी चलने वाली मोटरस्पोर्ट चैंपियनशिप है, जिसे एक ही प्रमोटर की ओर से संचालित किया जाता है। इसमें भारत में बनी फॉर्मूला एलजीबी4 कारें शुरुआत से ही हिस्सा रही हैं और तकनीकी सुधारों के साथ निरंतर विकसित हुई हैं।

आईआरएल ड्राइवर्स हर अंक के लिए जूझ रहे हैं। टेबल-टॉप पर संघर्ष बेहद रोमांचक हो चुका है। हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स, जिनका नेतृत्व ब्रिटेन के जॉन लैंकेस्टर, अक्षय बोहरा, चेक रिपब्लिक की गैब्रिएला जिलकोवा और मोहम्मद रयान कर रहे हैं, 51 अंकों के साथ मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। स्पीड डेमंस दिल्ली के पास 50 अंक हैं, जो जरा-सी चूक का फायदा उठाकर लीड हासिल करने को तैयार है। वहीं, कोलकाता रॉयल टाइगर्स 49 अंकों के साथ दोनों टीमों से पीछे हैं, जिससे यह खिताबी मुकाबला रोमांचक हो गया है, जहां हर लैप बेहद अहम है।

फैंस ने पहले ही देखा है कि कैसे कोयंबटूर और चेन्नई ने अलग-अलग चुनौतियां पेश की थीं। सीजन ओपनर में, कोयंबटूर के पहले दिन राउल हायमन ने ट्रैक ले-आउट को तुरंत अपना लिया था, वहीं दूसरे दिन साई संजय (स्पीड डेमंस दिल्ली) ने अपनी तेज रफ्तार से सभी को प्रभावित किया। अब दो राउंड के बाद टीमें बेहतर तैयारी के साथ लौट रही हैं। ट्रैक के लंबे सीधे हिस्सों पर कारें हाई-स्पीड प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, चेन्नई में बारिश ने क्वालीफाइंग को बेहद मुश्किल बना दिया था।

कारी मोटर स्पीडवे अपनी टाइट ले-आउट और अनिश्चित मौसम के लिए जाना जाता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अचानक हुई बूंदाबांदी या तापमान में बदलाव पलक झपकते ही लीडरबोर्ड को उलट सकता है। ऐसे में सही रणनीति और रॉ स्किल्स का होना बेहद जरूरी है।

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (आरपीपीएल) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेश रेड्डी ने कहा, "दो राउंड पूरे होने के बाद हमने प्रतिस्पर्धा और फैन एंगेजमेंट में उत्साहजनक इजाफा देखा है। कारी मोटर स्पीडवे पर वापसी हमेशा खास होती है।"

उन्होंने इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के विजन पर कहा, "हमारा मिशन घरेलू टैलेंट को निखारना और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो। भारत अपने खुद के मोटरस्पोर्ट कल्चर के लिए तैयार है। हम इंडियन रेसिंग फेस्टिवल को वैश्विक कैलेंडर पर एक प्रतिष्ठित आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

