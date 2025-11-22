इंडियन ओपन स्क्वैश विमेंस फाइनल में अनाहत और जोशना के बीच मुकाबला

इंदौर, 21 नवंबर (आईएएनएस)। इंडिया की शीर्ष विमेंस स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह शनिवार को इंदौर में डेली कॉलेज एसआरएफआई इंडियन ओपन, पीएसए इवेंट के ऑल-इंडियन विमेंस फाइनल में जोशना चिनप्पा से भिड़ेंगी। इस मैच के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

शुक्रवार को सेमीफाइनल में, दिल्ली की अनाहत ने आयरलैंड की तीसरी सीड हन्ना क्रेग को 11-4, 10-12, 9-11, 11-6, 11-4 से हराया, जबकि अनसीडेड जोशना ने स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र की दूसरी सीड नाडियन एल्हममी को 7-11, 11-5, 11-7, 11-7 से हराया।

पुरुषों के फाइनल में, मिस्र के शीर्ष खिलाड़ी यूसुफ सोलिमन ने स्विट्जरलैंड के यानिक विल्हेल्मी को 3-1 (11-6, 8-11, 11-5, 11-2) से हराया, जबकि तीसरे सीड मोहम्मद जकारिया ने दूसरे सेमीफाइनल में याह्या एलनासासानी को 3-0 (11-4, 11-6, 15-13) से हराया।

गुरुवार देर रात, पुरुषों के मौजूदा नेशनल चैंपियन वेलावन सेंथिलकुमार क्वार्टर फाइनल में तीसरे सीड मोहम्मद जकारिया से हार गए, मिस्र के जकारिया ने 11-7, 11-7, 11-6 से जीत हासिल की।

एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली अनाहत और दो बार की वर्ल्ड डबल्स चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट जोशना ने शानदार जीत के साथ महिलाओं के सेमीफाइनल में जगह बनाई। टॉप सीड अनाहत ने जर्मनी की आठवीं सीड कैटरीना टाइकोवा को 11-5, 11-1, 11-4 से हराया। जोशना ने 11-7, 11-7, 11-6 से जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में स्पेन की सातवीं सीड सोफिया माटेओस को 11-4, 11-6, 11-3 से हराया।

सातवीं सीड रमित टंडन पुरुषों के टॉप सीड यूसुफ सोलिमन से पांच गेम के करीबी क्वार्टर फाइनल में हार गए, मिस्र के सोलिमन ने 11-5, 9-11, 3-11, 11-3, 11-5 से जीत हासिल की।

इससे पहले, महिलाओं के सेक्शन में, अनाहत, जोशना और तन्वी खन्ना ने इस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अनाहत ने प्री-क्वार्टर फाइनल में पूजा अर्थी रघु को 11-2, 11-3, 11-2 से हराया। जोशना चिनप्पा ने पहला गेम हारने के बाद फ्रांस की चौथी सीड लॉरेन बाल्टायन को 6-11, 11-6, 11-7, 11-2 से हराया।

--आईएएनएस

पीएके