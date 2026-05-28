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इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स: 74.82 मीटर के साथ रचा इतिहास, सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 28, 2026, 03:19 AM

बेंगलुरु, 27 मई (आईएएनएस)। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने बुधवार को पुरुषों की जैवलिन एफ64 कैटेगरी में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। बेंगलुरु में एक शानदार थ्रो के साथ अंतिल ने पैरा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा।

सुमित अंतिल ने 74.82 मीटर का थ्रो करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस प्रयास के साथ, उन्होंने 73.29 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ा, जिसे उन्होंने 2022 के हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में बनाया था।

टोक्यो 2020 गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अंतिल ने साल 2024 में पेरिस में अपने खिताब को बरकरार रखा, उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे दिन एक शानदार गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रदर्शन के साथ सभी का ध्यान खींचा।

हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए, सुमित ने 74.82 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने 62.88 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि राजस्थान के संदीप ने 61.83 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया।

इस दिन ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में भी कई बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले। पुरुषों की हाई जंप टी64 कैटेगरी में, पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रवीण कुमार ने 2.00 मीटर की ऊंचाई पार करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि वरुण सिंह भाटी ने 1.84 मीटर की ऊंचाई पार करके सिल्वर मेडल हासिल किया।

टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने 57.84 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर टी47 कैटेगरी में, महाराष्ट्र के दिलीप गावित ने 47.64 सेकंड में दौड़ पूरी करके गोल्ड मेडल जीता।

पुरुषों की भाला फेंक एफ46 प्रतियोगिता में हरियाणा के रिंकू 61.70 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ विजेता बनकर उभरे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के एथलीटों अजीत सिंह (60.72 मीटर) और रवि कुमार (59.33 मीटर) को पछाड़ा।

दिन का एक और मुख्य आकर्षण पुरुषों की ऊंची कूद टी63/टी42 स्पर्धा थी, जिसमें जाने-माने पैरा एथलीट मरियाप्पन थंगावेलु और शैलेश कुमार ने थाईलैंड और फिलीपींस के अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इस स्पर्धा ने चैंपियनशिप के बढ़ते प्रतिस्पर्धी स्तर को बखूबी दर्शाया।

फील्ड स्पर्धाओं में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। हनी ने 60.70 मीटर की थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक एफ37/एफ38 का खिताब जीता, जबकि प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो एफ51 में 34.04 मीटर के साथ गोल्ड अपने नाम किया।

महिला एथलीट्स में, गुजरात की निमिषा चक्कुंगल ने महिलाओं की लंबी कूद टी47 में 5.43 मीटर की प्रभावशाली छलांग लगाकर गोल्ड जीता, जबकि भावनाबेन अजब चौधरी ने महिलाओं की भाला फेंक एफ46 का खिताब 37.01 मीटर के साथ अपने नाम किया।

बेंगलुरु में 26 से 28 मई तक आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में पूरे भारत के शीर्ष पैरा एथलीट्स के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी भी एक मंच पर जुटे हैं। यह चैंपियनशिप आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रही है।

--आईएएनएस

आरएसजी

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