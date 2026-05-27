इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स 2026: पहले दिन निषाद कुमार और रक्षिता राजू ने बिखेरी चमक

बेंगलुरु, 26 मई (आईएएनएस)। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के पहले दिन कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। मंगलवार को बेंगलुरु में भारत और विदेशों से आए पैरा एथलीट्स ने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में रोमांचक मुकाबले पेश किए।

सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक पुरुषों की 100 मीटर टी12 कैटेगरी में देखने को मिला। महाराष्ट्र के चैतन्य पाठक ने 11.39 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हरियाणा के विशु 11.42 सेकंड के समय के साथ ठीक उनके पीछे रहे और सिल्वर मेडल जीता, जबकि आंध्र प्रदेश के गौतम करणम ने 11.75 सेकंड में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

पुरुषों की 100 मीटर टी47 इवेंट में, केरल के स्प्रिंटर मोहम्मद बेसिल मोरसिंगानकाथ ने 10.63 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड जीता। महाराष्ट्र के दिलीप गावित ने उन्हें फिनिश लाइन तक कड़ी टक्कर दी और 10.64 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल से संतोष किया, जबकि कर्नाटक के बाबू जानू पंडारामिसे ने 11.19 सेकंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पंजाब के विवेक शर्मा पुरुषों की 100 मीटर टी63 कैटेगरी में 12.92 सेकंड के समय के साथ विजयी रहे। हरियाणा के अर्पित ने 13.00 सेकंड में सिल्वर मेडल जीता, जबकि उत्तर प्रदेश के संदीप कुमार ने 13.40 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

पुरुषों की लॉन्ग जंप टी47 इवेंट में टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट निषाद कुमार ने 7.34 मीटर की शानदार छलांग लगाकर हिमाचल प्रदेश के लिए गोल्ड जीता। राजस्थान के अर्जुन सिंह 6.81 मीटर की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर रहे। श्रीलंका के सफरान मोहम्मदु ने 6.72 मीटर की दूरी तय करके ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ64 प्रतियोगिता में एसएससीबी के प्रदीप कुमार ने 50.47 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने हरियाणा के देवेंद्र कुमार को बहुत कम अंतर से पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 50.44 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। एसएससीबी के राकेश ने 49.67 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

महिलाओं की शॉट पुट एफ57 कैटेगरी में, हरियाणा की शर्मिला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.86 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। कर्नाटक की कंचुगाराकोप्पा शैला शिल्पा ने 6.67 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। हरियाणा की पूनम शर्मा ने 6.46 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

कर्नाटक की एथलीट रक्षिता राजू ने महिलाओं की 1500 मीटर टी11 रेस में अपना दबदबा बनाया, और 5:17.54 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता। राजस्थान की शालिनी चौधरी ने 6:07.55 के समय के साथ सिल्वर हासिल किया, जबकि किर्गिस्तान की गुलनाज जुजबाएवा ने 6:19.58 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

यह चैंपियनशिप 28 मई तक जारी रहेगी, जिसमें भारत और कई अन्य देशों के शीर्ष पैरा एथलीट कई अलग-अलग खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

--आईएएनएस

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