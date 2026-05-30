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इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग: पहले दिन भारत के टॉप सर्फर्स की शानदार शुरुआत, सेमीफाइनल में जगह बनाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 04:30 AM

मंगलुरु (कर्नाटक), 29 मई (आईएएनएस)। इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग के सातवें एडिशन में शुक्रवार को देश के टॉप सर्फर्स ने अपना जलवा बिखेरा। मंगलुरु के ब्लू बे तन्निरभावी इको बीच पर आयोजित प्रतियोगिता में विमेंस ओपन कैटेगरी में, कमाली मूर्ति, शांति बनारसे, इशिता मालवीय, देवी रामनाथन, सानवी हेगड़े और सृष्टि सेल्वम सेमीफाइनल में पहुंच गईं। सेमीफाइनल चैंपियनशिप के आखिरी दिन होंगे।

पहले दिन के मुकाबले में मेंस ओपन, विमेंस ओपन, अंडर-18 बॉयज और अंडर-14 बॉयज डिवीजन में जोरदार एक्शन देखने को मिला। जहां मेंस ओपन कैटेगरी ने 12 हीट्स में अपना पहला राउंड पूरा किया, वहीं विमेंस ओपन मुकाबला क्वार्टर-फाइनल स्टेज तक पहुंच गया। जूनियर कैटेगरी में भी जोरदार मुकाबला देखने को मिला। अंडर-18 बॉयज डिवीजन ने अपने पहले राउंड की हीट्स में हिस्सा लिया। नई शुरू की गई अंडर-14 बॉयज कैटेगरी क्वार्टर-फाइनल तक पहुंच गई।

दिन की शुरुआत मेंस ओपन कैटेगरी से हुई, जिसमें 45 सर्फर्स ने 12 हीट्स में क्वालिफिकेशन के लिए जोरदार मुकाबला किया। प्रत्येक हीट से टॉप दो सर्फर्स शनिवार को खेले जाने वाले राउंड 2 में पहुंच गए।

शानदार प्रदर्शन करने वालों में किशोर कुमार (12.90), रमेश बुदिहाल (12.57), तायिन अरुण (12.10), संजयकुमार एस (11.84), अजीश अली (11.74), अकिलन एस (11.66), शिवराज बाबू (11.33), संजय सेल्वमणि (11.33), हरीश एम (10.27), श्रीकांत डी (9.33), रुबन वी (7.93) और सोम सेठी (7.30) शामिल थे।

विमेंस ओपन क्वार्टरफाइनल में, तमिलनाडु की कमाली मूर्ति सभी कैटेगरी में दिन की सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली खिलाड़ी बनकर उभरीं, जिन्होंने 13.83 का शानदार स्कोर बनाया। गोवा की शांति बनारसे 11.00 के स्कोर के साथ उनके ठीक पीछे रहीं। दोनों सर्फर्स ने मुश्किल हालात में भी जबरदस्त प्रदर्शन और बेहतरीन दांव-पेच दिखाते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

सेमीफाइनल में उनके साथ इशिता मालवीय (6.40), देवी रामनाथन (5.90), सानवी हेगड़े (5.37) और सृष्टि सेल्वम (5.33) भी शामिल हैं।

सर्फिंग जूनियर्स अंडर-18 बॉयज कैटेगरी में भी काफी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। इसमें 19 सर्फर्स ने क्वार्टरफाइनल में जगह बनाने के लिए छह हीट में हिस्सा लिया। जिन सर्फर्स ने क्वालीफाई किया, उनमें हरीश पी. (12.67), तायिन अरुण (10.33), सोम सेठी (9.93), प्रदीप पुजार (9.07), प्रह्लाद श्रीराम (8.60), शेख दाऊद एस (6.93), योगेश ए (6.33), राजू सुरेश पुजार (5.63), प्रवीण पुजार (4.40), हारुस मोहियादीन (3.63), संकू कार्तिक (3.07), और आकाश पुजार (2.57) शामिल हैं।

पहले दिन का समापन सर्फिंग जूनियर अंडर-19 बॉयज कैटेगरी के क्वार्टरफाइनल के साथ हुआ। हरीश पी. (11.33), शेख दाऊद एस (6.67), योगेश ए. (6.50), प्रह्लाद श्रीराम (5.43), प्रशांत (4.53), मुकेश (3.70), लिखित सालियन (2.67) और ईशांत सतीश (2.07) ने शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

--आईएएनएस

आरएसजी

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