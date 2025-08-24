खेल

इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन देशभर में शुरू करेगी बॉक्सिंग लीग

Aug 24, 2025, 05:49 AM
नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन अगले एक साल के भीतर देश के सभी राज्यों में बॉक्सिंग लीग शुरू कराने जा रही है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होगा।

दिल्ली में फाइट नाइट फिस्टा के उद्घाटन के मौके पर भाजपा नेता अरुण सिंह ने कहा कि देश को ओलंपिक में अपने बेहतरीन खिलाड़ी भेजने हैं और इसके लिए इंडियन ऐमच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का यह मंच बॉक्सिंग प्रतिभाओं को निखारने का अच्छा मौका है।

दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस फाइट नाइट फिस्टा में देशभर से शामिल हुए बॉक्सर्स प्रो बॉक्सिंग में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। पहले दिन बॉक्सिंग के कुल सात मुकाबले होंगे, जिनमें तीन महिलाओं के और 4 पुरुषों के मुकाबले होंगे। विजेता को 51 हजार रुपये और उपविजेता को 11 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।

कार्यक्रम के बारे में पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि हम भविष्य में ओलंपिक की मेजबानी का प्रयास कर रहे हैं। बॉक्सिंग में हम अधिक से अधिक मेडल जीतें, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के आयोजन किए जाएं।

दरअसल, बॉक्सिंग के खेल को मशहूर करने के लिए इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने यह आयोजन किया है, जिसमें कड़ी प्रतियोगिता के बाद पूरे देश से खिलाड़ी खेलने आए हैं। फेडरेशन ने इन खेलों में शामिल होने वाले बॉक्सर्स का अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग में रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है, ताकि इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वालों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच मिल सके। इन बॉक्सर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी फेडरेशन ही दे रही है।

फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश मिश्रा ने कहा, "हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रतिभाओं को खेलने का अनुभव दिलवा सकें और हमारे यहां के बॉक्सर्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिल सके। इसलिए हम अपने बॉक्सर्स को मंच उपलब्ध करा रहे हैं।"

इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू भी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

