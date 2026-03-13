इंडोरामा वेंचर्स ओपन गोल्फ चैंपियनशिप: दिल्ली के राशिद खान ने पहले राउंड में बनाई बढ़त

अहमदाबाद, 12 मार्च (आईएएनएस)। इंडोरामा वेंचर्स गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में राशिद खान ने सिक्स-अंडर 66 के स्कोर के साथ पहले राउंड में बढ़त बना ली है। 3,00,000 अमेरिकी डॉलर (2.7 करोड़ रुपए) की यह चैंपियनशिप कलहार ब्लूज एंड ग्रींस गोल्फ क्लब में खेली जा रही है। राशिद खान ने गुरुवार को सात बर्डी और एक बोगी लगाकर अकेली बढ़त बनाई। दिल्ली के राशिद ने कुल 14 टाइटल जीते हैं, जिनमें 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं।

सीजन के पहले इवेंट के विनर, अमेरिकन झारेड हैक पहले राउंड में फाइव-अंडर 67 का कार्ड बनाकर दूसरे स्थान पर रहे। झारेड हैक के राउंड में छह बर्डी और एक बोगी थी।

अर्जुन प्रसाद, बृजेश कुमार, सप्तक तलवार, मानव बैस और कार्तिक सिंह समेत पांच गोल्फर चार-अंडर 68 के बराबर स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर रहे।

राशिद खान ने बैक-नाइन में दो बर्डी और एक बोगी बनाई। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने सात साल के टाइटल के सूखे को खत्म करने के लिए फ्रंट-नाइन में पांच बर्डी बनाईं और लीडरबोर्ड में टॉप पर पहुंच गए।

शानदार प्रदर्शन के बाद राशिद ने कहा, "कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है, पिछली बार से अलग और पिन पोजीशन मुश्किल थीं, लेकिन मैंने कुछ अच्छे शॉट और पुट लगाए और बॉल को सही जगहों पर रखकर अपने लिए मौके बनाए। मैं बस यहां से अपना बेस्ट देना चाहता हूं।"

झारेड हैक के अलावा, पहले राउंड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी फ्रांस के क्लेमेंट सोर्डेट और पियरे पिन्यू के साथ-साथ ऑस्ट्रिया के क्रिस्टोफ ब्लेयर थे। इन सभी ने तीन-अंडर 69 का स्कोर बनाया और आठवें नंबर पर रहे। अहमदाबाद के प्रोफेशनल्स में, आदित्य राज कुमार चौहान का ओपनिंग राउंड सबसे अच्छा रहा, उन्होंने 70 का स्कोर किया और वे 15वें स्थान पर रहे। वीर अहलावत (71) और युवराज संधू (73) क्रमशः 22वें और 41वें स्थान पर रहे।

