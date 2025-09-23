ICC Women’s World Cup 2025 : आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी टूर ने मुंबई के फैंस को प्रेरित किया

मुंबई: आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी टूर डीपी वर्ल्ड के साथ मुंबई पहुंचा, जिसने शहर की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित किया। डीपी वर्ल्ड की 'बियॉन्ड बाउंड्रीज' पहल के तहत छात्रों को जोड़ने से लेकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम तक, इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी ने पूरे शहर के क्रिकेट फैंस को प्रेरित किया।

एसवीकेएम जेवी पारेख इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों ने ट्रॉफी का स्वागत किया, जहां प्रिंसिपल डॉ. जी. स्वामीनाथन और वाइस प्रिंसिपल शोमा भट्टाचार्य मौजूद रहे।

बॉलीवुड अभिनेत्री सैयामी खेर और डीपी वर्ल्ड की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनरल काउंसल एंड गवर्नेंस मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया सबकॉन्टिनेंट, अपर्णा चबलानी ने भी इस समारोह में शिरकत की।

'बियॉन्ड बाउंड्रीज' के तहत स्कूली बच्चों को क्रिकेट किट भेंट की गईं, ताकि नवोदित खिलाड़ियों को अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरी साधन मिलें।

यह टूर एमसीए शरद पवार इंडोर क्रिकेट एकेडमी एंड रिक्रिएशन सेंटर भी पहुंचा, जहां एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक, शीर्ष परिषद के सदस्यों और मुंबई की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू महिला क्रिकेटर्स ने इस ट्रॉफी का स्वागत किया।

कई युवा महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए, विश्व कप ट्रॉफी को पहली बार करीब से देखना एक प्रेरणादायक अनुभव था, जिसने उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपने नायकों के नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अपने पिछले मुंबई दौरे पर, ट्रॉफी टूर ने शहर के कई प्रतिष्ठित स्थलों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें चर्चगेट रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया, ओवल मैदान, गिरगांव चौपाटी और पवई लेक शामिल थे। गिरगांव चौपाटी पर मुंबई की महिला क्रिकेट टीम ने अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान इस ट्रॉफी की झलक देखी।

नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम तीन लीग मैचों की मेजबानी करने जा रहा है। यहां 20 अक्टूबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। 26 अक्टूबर को यहां भारत-बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाना है।

इसके बाद 30 अक्टूबर को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला जाना है। महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मैच 2 नवंबर को आयोजित होगा।

डीवाई पाटिल स्टेडियम के अलावा, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापत्तनम) और आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो, श्रीलंका) में भी मैच खेले जाएंगे।