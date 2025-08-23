खेल

ICC Women’s World Cup 2025 Schedule: बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच, आईसीसी ने बदला वेन्यू

महिला वनडे विश्व कप के मैच अब होंगे डीवाई पाटिल स्टेडियम में।
नई दिल्ली:  भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 30 सितंबर से महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत हो रही है। विश्व कप का शेड्यूल जारी किया जा चुका था। आईसीसी ने पूर्व निर्धारित शेड्यूल में बदलाव किया है।

आईसीसी ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कराने का फैसला लिया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में महिला वनडे विश्व कप का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। आईसीसी का यह फैसला बेंगलुरु के क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा झटका है।

नए शेड्यूल के मुताबिक डीवाई पाटिल स्टेडियम विश्व कप के पांच मैचों की मेजबानी करेगा। तीन लीग मुकाबले और एक सेमीफाइनल मैच का आयोजन तय हो चुका है। अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में नहीं पहुंची, तो फाइनल भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। नवी मुंबई के अलावा एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापत्तनम) और आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो, श्रीलंका) में भी वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे।

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को विश्व कप मैचों की मेजबानी के लिए बेहतरीन वेन्यू बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में डीवाई पाटिल स्टेडियम महिला क्रिकेट के लिए अहम वेन्यू के रूप में उभरा है। यहां होने वाले मैचों में प्रशंसकों की अच्छी संख्या रहती है। उम्मीद है विश्व कप मैचों के दौरान भी फैंस का वही जुनून और प्यार देखने को मिलेगा।

पिछले कुछ समय में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और विमेंस प्रीमियर लीग के कई मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए हैं। इस दौरान स्टेडियम में दर्शकों की बड़ी संख्या देखने को मिली है। आईसीसी और बीसीसीआई विश्व कप में भी फैंस की वैसी ही उपस्थिति की उम्मीद कर रही है।

विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर को हो रही है। फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, तो सभी दोनों सेमीफाइनल और फाइनल भारत में ही खेले जाएंगे। अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची, तो उसके मैच श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान टीम अपने लीग मैच भी श्रीलंका में ही खेलेगी।

 

 

