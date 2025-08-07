खेल

ICC Player Of The Month July 2025: डंकले, एक्लेस्टोन और लुईस 'आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए नॉमिनेट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2025, 06:06 AM
नई दिल्ली: इंग्लिश क्रिकेटर सोफिया डंकले और सोफी एक्लेस्टोन के साथ आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस को 'आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह पुरस्कार जुलाई 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाएगा।

सोफिया डंकले ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के पांच मुकाबलों में 30.20 की औसत के साथ 151 रन बनाए, जबकि तीन वनडे मुकाबलों में उन्होंने 63 की औसत के साथ 126 रन जोड़े। डंकले ने 'द ओवल' में खेले गए टी20 मुकाबले में 75 रन की पारी बनाए, जबकि साउथैम्पटन में खेले गए वनडे मैच में उन्होंने 83 रन जड़े।

वहीं, सोफी एक्लेस्टोन ने जुलाई में भारत के विरुद्ध घरेलू मैदान पर वनडे और टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वनडे सीरीज के तीन मुकाबलों में पांच विकेट लेने के अलावा पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी इतने ही शिकार किए। इस दौरान एक्लेस्टोन ने उपयोगी बल्लेबाजी भी की।

हालांकि, इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की, जबकि तीन मैचों की वनडे सीरीज उसने 2-1 से जीती।

दूसरी ओर, गैबी लुईस ने तीन टी20 मुकाबलों में 77 की औसत से 154 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं। उनकी इन शानदार पारियों के दम पर टीम ने जिम्बाब्वे को 3-0 से शिकस्त दी। सोफी ने दूसरे मुकाबले में 50 गेंद खेलते हुए 87 रन बनाए।

गैबी ने जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में 67 और 87 रन की पारी खेली, जबकि वनडे सीरीज में उन्होंने 51 और 44 रन बनाए थे।

गैबी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 59 वनडे मुकाबलों में 32.27 की औसत के साथ 1,743 रन बना चुकी हैं, जबकि 97 टी20 मैचों में उनके नाम दो शतक और 15 अर्धशतक के साथ 2,472 रन दर्ज हैं।

 

 

