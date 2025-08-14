ICC T20 Rankings 2025 : टिम डेविड की लंबी छलांग, अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बरकरार

नई दिल्ली: आईसीसी ने बुधवार को टी20 की ताजा रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड को हुआ है। वह टॉप में आ गए हैं। वहीं, भारतीय अभिषेक शर्मा शीर्ष पर कायम हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले दो मैचों में टिम डेविड का बल्ला जमकर बोला है। डेविड ने पहले मैच में 52 गेंद पर 83 रन की पारी खेली थी। वहीं, दूसरे मैच में उन्होंने 24 गेंद पर 50 रन की पारी खेली थी। दोनों पारियों की वजह से उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। छह स्थान की छलांग लगाते हुए वह 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर बरकरार हैं। दूसरे स्थान पर भारत के तिलक वर्मा, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के फिल साल्ट, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, पांचवें स्थान पर इंग्लैंड के जोस बटलर, छठे स्थान पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, सातवें स्थान पर श्रीलंका के पाथुम निसंका, आठवें स्थान पर न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट, नौवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस और दसवें पर टीम डेविड हैं।

शीर्ष 10 बल्लेबाजों में तीन भारत के, तीन ऑस्ट्रेलिया के, दो इंग्लैंड के, एक-एक श्रीलंका और न्यूजीलैंड के हैं।

यशस्वी जायसवाल लंबे समय बाद शीर्ष दस से बाहर हो गए हैं।

टी20 के शीर्ष दस गेंदबाजों में न्यूजीलैंड के जैकब डफी पहले, इंग्लैंड के आदिल रशीद दूसरे, वेस्टइंडीज के अकिल हुसैन तीसरे, भारत के वरुण चक्रवर्ती चौथे, ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा पांचवें, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा छठे, भारत के रवि बिश्नोई सातवें, अफगानिस्तान के राशिद खान आठवें, भारत के अर्शदीप सिंह नौवें और श्रीलंका के महेश तिक्षणा दसवें नंबर पर हैं।