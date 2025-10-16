ICC Fine Indian Women Team : महिला विश्व कप के बीच भारतीय टीम पर जुर्माना, जानिए आखिर क्या थी वजह?

दुबई: आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बीच भारतीय टीम पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना रविवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग चरण मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए लगाया गया है।

समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने निर्धारित समय से एक ओवर पीछे पाई गई, जिसके चलते टीम पर आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

मैदानी अंपायर सू रेडफर्न और निमाली परेरा, थर्ड अंपायर किम कॉटन और फोर्थ अंपायर जैकलीन विलियम्स ने आरोप लगाए, जिसके बाद एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के मिचेल पेरेरा ने भारतीय टीम पर यह जुर्माना लगाया।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आरोप और प्रस्तावित दंड स्वीकार कर लिया, जिसके चलते किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

12 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने प्रतिका रावल 75 और स्मृति मंधाना 80 की शानदार पारियों के दम पर 330 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से एन्नाबेल सदरलैंड ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि सोफिया मेलोनेक्स ने 3 विकेट निकाले।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 49 ओवरों में 3 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। इस टीम के लिए कप्तान एलिस हेली ने सर्वाधिक 142 रन जुटाए, जबकि एलिस पेरी ने नाबाद 47 रन की पारी खेली। भारत की ओर से श्री चरणी को सर्वाधिक 3 विकेट हाथ लगे।

भारतीय टीम 4 में से 2 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है। टीम इंडिया ने श्रीलंका और पाकिस्तान के विरुद्ध मुकाबले जीतने के बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मुकाबले गंवाए।

टीम इंडिया ने 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेलना है, जिसके बाद 23 अक्टूबर को भारतीय टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। इसके बाद 26 अक्टूबर को उसकी भिड़ंत बांग्लादेश से होगी। फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया अगले दौर में प्रवेश करेगी।