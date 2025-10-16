Ibrahim Zadran ICC Fine : इब्राहिम जादरान पर लगा जुर्माना, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में किया था आचार संहिता का उल्लंघन

अबू धाबी: अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को मंगलवार को अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। जादरान पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

जादरान पर जुर्माना खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद लगाया गया है। अनुच्छेद 2.2 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों, या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है।

यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 37वें ओवर के दौरान हुई, जब आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम लौटते हुए इब्राहिम ने हताशा में टीम एरिया के पास कुछ उपकरणों पर प्रहार किया। मैच अधिकारियों ने उनके आचरण को आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन माना, जो मैदान के अंदर और बाहर सम्मान और अनुशासन के मानकों को बनाए रखने का प्रयास करती है।

आईसीसी ने स्पष्ट किया कि लेवल 1 के उल्लंघनों के लिए कई तरह की सजाएं हैं। न्यूनतम आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के 50 प्रतिशत तक के जुर्माने तक, साथ ही अपराध की गंभीरता के आधार पर एक या दो डिमेरिट अंक भी जोड़े जा सकते हैं।

इब्राहिम के मामले में, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है। यह 24 महीनों के भीतर उनका पहला अपराध है, जिसका अर्थ है कि जब तक वह निकट भविष्य में कोई और उल्लंघन नहीं करते, तब तक उन पर कोई और प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

आईसीसी के मुताबिक इब्राहिम ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए लगाए गए जुर्माने को भी स्वीकार कर लिया है।

तीसरे वनडे में इब्राहिम जादरान ने 93 रन की शानदार पारी खेली थी। वह रन आउट होकर शतक का मौका चूक गए थे। अफगानिस्तान ने 293 रन बनाए थे और बांग्लादेश को 93 रन पर समेटकर मैच 200 रन से जीता था। तीन मैचों की वनडे सीरीज अफगानिस्तान ने 3-0 से जीती। सीरीज में जादरान ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।