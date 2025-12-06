खेल

Ian Botham Ashes : इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज, जो एक खिलाड़ी के नाम पर मशहूर हुई

1981 की एशेज में इयान बॉथम का ऐतिहासिक ऑलराउंड प्रदर्शन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 07, 2025, 03:49 AM
बॉथम एशेज: इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज, जो एक खिलाड़ी के नाम पर मशहूर हुई

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक 'एशेज' में कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे। कुछ ऐसी सीरीज रहीं, जिन्हें आज तक क्रिकेट फैंस भुला नहीं सके हैं। साल 1981 में दोनों देशों के बीच खेली गई सीरीज को 'बॉथम एशेज' के नाम से जाना गया, जिसकी कहानी दिलचस्प है।

जून से अगस्त के बीच ऑस्ट्रेलिया ने 6 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया, जिसमें सर इयान बॉथम ने बल्ले के साथ गेंद से भी अपना जलवा बिखेरा। उन्हें ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के खिताब से नवाजा गया।

इस सीरीज में इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर ने अकेले दम पर टीम को हार के मुंह से निकालकर सीरीज में 3-1 से जीत दिलाई।

इस सीरीज में इयान बॉथम ने 12 पारियों में 36.27 की औसत के साथ कुल 399 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 छक्के और 57 चौके निकले। वे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर रहे।

वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने 6 मुकाबलों में 20.59 की औसत के साथ 34 विकेट हासिल किए। इस दौरान बॉथम ने कुल 272.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 700 रन दिए। इस सीरीज में बॉथम ने एक बार 'फाइव विकेट हॉल' भी लिया। वह सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पर रहे।

दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच नॉटिंघम में खेला गया था, जिसमें इंग्लिश टीम पहली पारी में सिर्फ 185 रन पर सिमट गई। इस मुकाबले में इयान बॉथम ने कुल 3 विकेट निकाले, लेकिन टीम को 4 विकेट से मुकाबला गंवाना पड़ा।

मेजबान इंग्लैंड की टीम 6 मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई थी। इसके बाद लॉर्ड्स में सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया, जो ड्रॉ रहा। इस मुकाबले में इयान बॉथम ने कुल 3 विकेट हासिल किए।

सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1-0 से आगे थी। इंग्लैंड के लिए जीत दर्ज करते हुए सीरीज को बराबरी पर लाना जरूरी था। तीसरा मुकाबला लीड्स में आयोजित हुआ, जिसमें इयान बॉथम की बदौलत इंग्लैंड ने आखिरकार खाता खोल लिया।

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 401 रन बनाए। इस पारी में इयान बॉथम ने 39.2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 95 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। इस दौरान 11 ओवर मेडन रहे।

गेंद से करिश्मा दिखाने के बाद इयान ने इंग्लैंड की पहली पारी में अपने बल्ले से भी जलवा दिखाया। उन्होंने 54 गेंदों में 8 चौकों के साथ 50 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड की टीम 174 रन से आगे नहीं बढ़ सकी।

ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी के आधार पर 227 रन की लीड थी। ऐसे में मेहमान टीम ने इंग्लैंड को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर किया। इस पारी में एक बार फिर इयान बॉथम ने मोर्चा संभालते हुए 148 गेंदों में 28 बाउंड्री के साथ नाबाद 149 रन बनाकर इंग्लैंड को 356 के स्कोर तक पहुंचाया।

यहां से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 130 रन की दरकार थी, लेकिन बॉब विलिस ने 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को महज 111 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड ने मैच 18 रन से अपने नाम किया।

इंग्लैंड सीरीज में 1-1 से बराबरी पर थी। यहां से टीम बढ़त की तलाश में थी। सीरीज का चौथा मैच एजबेस्टन में खेला गया, जिसमें एक बार फिर 'प्लेयर ऑफ द मैच' इयान बॉथम ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ टीम को जीत दिलाई।

बॉथम ने इस मुकाबले में कुल 29 रन बनाने के अलावा, मुकाबले में कुल 6 विकेट हासिल किए। इस लो स्कोरिंग मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 14 ओवर गेंदबाजी करते हुए महज 11 रन देकर 5 विकेट निकाले।

सीरीज का पांचवां मैच मैनचेस्टर में खेला गया, जिसे इंग्लैंड ने 103 रन के अंतर से अपने नाम करते हुए सीरीज में 3-1 से बढ़त बना ली। बॉथम एक बार फिर जीत के हीरो रहे और लगातार तीसरी बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए।

बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 28 रन देकर 3 विकेट निकाले। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी में 102 गेंदों में 6 छक्कों और 13 चौकों के साथ 118 रन जड़ते हुए टीम को 404 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए 506 रन का विशाल टारगेट दिया गया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 402 रन पर सिमट गई। इस पारी में बॉथम के नाम 2 विकेट रहे थे।

लंदन में दोनों देशों के बीच सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच खेला गया, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन इयान बॉथम ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 47 ओवर गेंदबाजी करते हुए 125 रन देकर 6 विकेट निकाले। अगली इनिंग में उन्होंने 42 ओवरों में 128 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे।

--आईएएनएस

 

 

Cricket historysports recordsTest cricketAustralia CricketAshes seriesEngland Cricketlegendary players

Related posts

Loading...

More from author

Loading...