Hubli Tigers Vs Mysore Warriors : कार्तिकेय ने खेली तूफानी पारी, टाइगर्स की पांच विकेट से जीत

नई दिल्ली: हुबली टाइगर्स ने मैसूर वॉरियर्स के खिलाफ महाराजा ट्रॉफी 2025 के 25वें मुकाबले को पांच विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ हुबली ने सीजन में छठी जीत दर्ज की।

हुबली टाइगर्स 9 में से 6 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर, जबकि मैसूर वॉरियर्स 9 में से 5 मुकाबले गंवाकर पांचवें स्थान पर है।

मैसूर में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी मैसूर वॉरियर्स 8 विकेट खोकर सिर्फ 129 रन ही बना सकी।

टीम को 20 रन पर कप्तान मनीष पांडे (2) के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद एसयू कार्तिक ने एम वेंकटेश के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

वेंकटेश ने 19 गेंदों में 15 रन की पारी खेली, जबकि कार्तिक ने 37 गेंदों में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से 53 रन जुटाए।

इनके अलावा हर्षिल धर्माणी ने 20, जबकि श्रीनिवास शरत ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी खेमे से श्रीशा अचर ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि यश राज पुंजा ने दो विकेट अपने नाम किए।

विपक्षी टीम की ओर से हुबली टाइगर्स ने 14.2 ओवरों में जीत हासिल कर ली। इस टीम के लिए सलामी जोड़ी ने 2.5 ओवरों में 27 रन जुटाए।

मोहम्मद ताहा 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान देवदत्त पड्डिकल ने कार्तिकेय केपी के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की।

देवदत्त 19 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन छक्के और पांच चौके शामिल रहे, जबकि कार्तिकेय ने 32 गेंदों में दो छक्कों और सात चौकों की मदद से नाबाद 52 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम के लिए कृष्णप्पा गौतम ने तीन शिकार किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट अपने नाम किया।