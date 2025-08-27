Hubli Tigers Vs Mangalore Dragons : ड्रैगन्स को 110 रन से रौंदकर फाइनल में टाइगर्स

नई दिल्ली: हुबली टाइगर्स ने मंगलवार को मैंगलोर ड्रैगन्स के खिलाफ क्वालीफायर-1 में 110 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना ली है।

मैसूर में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हुबली टाइगर्स ने दो विकेट गंवाकर 210 रन बनाए।

टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान देवदत्त पड्डिकल ने मोहम्मद ताहा के साथ 10 ओवरों में 81 रन की साझेदारी की। ताहा 28 गेंदों में दो छक्कों और चार चौकों की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद पड्डिकल ने अभिनव मनोहर के साथ दूसरे विकेट के लिए 105 रन जोड़ते हुए टाइगर्स को मजबूत स्थिति में ला दिया। अभिनव मनोहर 23 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में तीन छक्के और पांच चौके शामिल थे।

कप्तान देवदत्त पड्डिकल अंतिम गेंद तक क्रीज पर रहे, लेकिन महज एक रन से शतक चूक गए। उन्होंने 64 गेंदों में पांच छक्कों और 10 चौकों के साथ नाबाद 99 रन बनाए, जबकि मन्वंत कुमार ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से रोनित मोरे और क्रांति कुमार को एक-एक सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में मैंगलोर ड्रैगन्स 16.1 ओवरों में महज 100 रन पर सिमट गई। इस टीम को महज 6 रन पर शरत बीआर (1) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद लोचन गौड़ा (14) भी चलते बने।

यहां से थिप्पा रेड्डी ने अनीश केवी के साथ 31 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन रेड्डी (16) के आउट होते ही पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

ड्रैगन्स के लिए अनीश केवी ने 20 गेंदों में सर्वाधिक 28 रन बनाए, जबकि आदर्श ने 12 गेंदों में 17 रन की पारी खेली।

विपक्षी खेमे से रितेश भटकल को सर्वाधिक तीन विकेट हाथ लगे, जबकि श्रीशा, केसी करियप्पा और यश राज पुंजा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।