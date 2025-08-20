Hubli Tigers Win: महाराजा ट्रॉफी 2025 : देवदत्त पड्डिकल ने खेली कप्तानी पारी, जीत के साथ टॉप पर टाइगर्स

खेल

Aug 20, 2025, 07:59 AM
नई दिल्ली:  हुबली टाइगर्स ने मंगलवार को महाराजा ट्रॉफी 2025 के 18वें मैच में मैंगलोर ड्रैगन्स के खिलाफ 23 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ हुबली टाइगर्स ने प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान अपने नाम कर लिया है।

हुबली टाइगर्स छह में से चार मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। टीम के पास +0.448 नेट रन रेट के साथ आठ प्वाइंट्स हैं। वहीं, दूसरी ओर छह में से तीन मैच जीत चुकी मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम अंकतालिका में तीसरे पायदान पर मौजूद है।

 

मैसूर में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी हुबली टाइगर्स की टीम ने सात विकेट खोकर 152 रन बनाए।

 

टाइगर्स को 23 के स्कोर पर मोहम्मद ताहा (11) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद विजया बसवराज राज (0) भी चलते बने। टीम 27 के स्कोर तक दो विकेट गंवा चुकी थी।

 

यहां से कप्तान देवदत्त पड्डिकल ने विजया कृष्णन श्रीजीत के साथ तीसरे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। श्रीजीत 22 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए।

 

इसके बाद कप्तान ने अभिनव मनोहर के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़े। अभिनव ने 20 गेंदों में 36 रन की पारी खेली, जिसमें दो छक्के और तीन चौके शामिल रहे, जबकि पड्डिकल ने 45 गेंदों में दो छ्क्कों और छह चौकों की मदद से 63 रन बनाए।

 

विपक्षी टीम की ओर से क्रांति कुमार ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि रोनित मोरे के हाथ दो विकेट आए।

 

इसके जवाब में मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम 18.3 ओवरों में महज 129 रन पर सिमट गई।

 

ड्रैगन्स को लोचन गौड़ा और शरत बीआर ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 4.1 ओवरों में 39 रन की साझेदारी हुई। शरत 13 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि लोचन ने 17 गेंदों में 19 रन की पारी खेली।

 

इनके अलावा मैकनील हैडली नोरोन्हा ने टीम के खाते में सर्वाधिक 35 रन जोड़े, जबकि थिप्पा रेड्डी ने 24 गेंदों में 21 रन बनाए।

 

टाइगर्स के लिए यश राज और केसी करियप्पा ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए, जबकि श्रीशा और नाथन डी'मेलो ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

 

 

 

