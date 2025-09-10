Hong Kong Open 2025 India Results : सात्विक-चिराग की जोड़ी अंतिम 16 में पहुंची, किरण जॉर्ज मुख्य ड्रॉ में

हांगकांग: हांगकांग ओपन सुपर 500 में मंगलवार को भारत के अभियान का आगाज शानदार रहा। पुरुष युगल में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीत दर्ज की। वहीं, एकल में किरण जॉर्ज ने क्वालीफाइंग राउंड पार करने के बाद मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई।

दुनिया की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी, सात्विक और चिराग ताइवान के चिउ सियांग चीह और वांग ची-लिन के खिलाफ अपने पहले दौर के मुकाबले में बेहद आक्रामक दिखे। भारतीय जोड़ी ने नेट पर अपने शानदार खेल और खास तेज स्मैश के साथ शुरुआती गेम 21-13 से जीता। हालांकि, ताइवानी जोड़ी ने दूसरे गेम में वापसी की और सात्विक-चिराग को लंबी रैलियां खेलने और गलतियां करने पर मजबूर किया। दूसरे गेम में स्कोर 21-18 रहा।

निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी ने अपनी लय फिर हासिल की। तेज इंटरसेप्शन और लगातार आक्रामक खेल का संयोजन करते हुए मैच पर नियंत्रण हासिल किया और मुकाबला 21-10 से अपने नाम कर लिया। दूसरे दौर में इस जोड़ी का सामना जापान के केन्या मित्सुहाशी/हिरोकी ओकामुरा या थाईलैंड के पीराचाई सुकफुन/पक्कापोन तीरात्साकुल से होगा।

किरण जॉर्ज ने क्वालीफाइंग में दो शानदार प्रदर्शनों के बाद पुरुष एकल के मुख्य ड्रॉ में भारत की उपस्थिति सुनिश्चित कर दी। दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी ने मलेशिया के चीम जून वेई को 21-14, 21-13 से हराया और फिर हमवतन एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम को 21-18, 21-14 से हराकर आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया। शंकर ने पहले क्वालीफाइंग दौर में इंग्लैंड के वांग यू हैंग को 21-10, 21-5 से हराकर प्रभावित किया था। अब किरण का सामना मुख्य ड्रॉ के पहले मुकाबले में सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह से होगा।

इस दिन क्वालीफाइंग में भी एक नाटकीय परिणाम देखने को मिला, जब 20 वर्षीय थारुन मन्नेपल्ली ने पहले दौर में पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत को 28-26, 21-13 से हरा दिया। थारुन अपने अगले मुकाबले में मलेशिया के चौथे वरीय जस्टिन होह से 21-23, 13-21, 18-21 से हार गए।