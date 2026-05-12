फैंस को झटका, होल्गर रूण ने हैम्बर्ग और रोलैंड-गैरोस से नाम लिया वापस

नई दिल्ली: वर्ल्ड नंबर 4 होल्गर रूण ने चोटिल होने की वजह से हैम्बर्ग ओपन और रोलैंड-गैरोस, दोनों टूर्नामेंट्स से अपना नाम वापस ले लिया है। फैंस डेनिश खिलाड़ी की जिस वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब और टल गई है।

22 वर्षीय होल्गर रूण ने बीते महीने कहा था कि चोट से उबरने के बाद वह मई में होने वाले एटीपी 500 टूर्नामेंट, हैम्बर्ग ओपन से वापसी करेंगे। साल 2024 में हैम्बर्ग में यह डेनिश खिलाड़ी क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचा था।

स्टॉकहोम ओपन के सेमीफाइनल के बीच रिटायर होने पर मजबूर हुए इस डेनिश खिलाड़ी ने कहा, "मैं हैम्बर्ग में वापसी को लेकर सचमुच बहुत उत्साहित था। आप सभी जानते हैं कि मुझे क्ले कोर्ट से कितना प्यार है। पेरिस और रोलैंड-गैरोस मेरे लिए हमेशा से खास रहे हैं। इसलिए, यह फैसला लेना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मेरे लिए, बात सिर्फ कुछ मैच खेलने की नहीं है; बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार होने की है। मैं आधी-अधूरी तैयारी के साथ वापसी नहीं करना चाहता; जब मैं कोर्ट पर कदम रखूं, तो 110 प्रतिशत फिट और तैयार रहना चाहता हूं। अब मैं ग्रास-कोर्ट सीजन में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

इसके बाद, होल्गर रूण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "क्ले-कोर्ट सीजन में न खेलने का फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन यही सही निर्णय था। आप सभी से ग्रास-कोर्ट पर मिलने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। चोट से रिहैब के दौरान आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्द ही मुलाकात होगी।"

रूण के टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के कारण, रोलैंड-गैरोस के मुख्य ड्रॉ में बेंजामिन बोंजी के लिए जगह खाली हो गई है। पिछले साल रोम में हासिल किए गए प्वाइंट्स गंवाने के बाद, यह डेनिश खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग में 43वें स्थान पर आ गया है। फ्रेंच ओपन के बाद, उनके 200 प्वाइंट्स और कम हो जाएंगे, जिससे रैंकिंग गिरकर लगभग 60वें स्थान पर पहुंचने की आशंका है।

--आईएएनएस