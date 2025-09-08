Mandeep Singh Hockey : बाढ़ राहत में भारतीय हॉकी टीम की पहल, मनदीप सिंह ने मदद की घोषणा की

जालंधर: एशिया कप जीतने के बाद भारतीय हॉकी खिलाड़ी अपने-अपने घर लौट रहे हैं। हॉकी प्लेयर मनदीप सिंह ने बाढ़ प्रभावित पंजाब पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सभी हॉकी खिलाड़ी विचार-विमर्श कर पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद करने जाएंगे और किसी एनजीओ के साथ मिलकर वे पंजाब के लोगों की मदद करेंगे।

मनदीप सिंह ने कहा, "8 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई कप पर जीत हासिल की है और हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपनी जगह बना ली है। टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है और पुराने खिलाड़ियों के एक्सपीरियंस और नए खिलाड़ियों के जोश और तकनीक से अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। इस बार भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीत कर आएगी।"

मनदीप सिंह ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कल होने वाले मैच में भी वह अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। मनदीप के माता-पिता ने भी एशिया कप की जीत को लेकर पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीम आगे से बेहतर प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप में भी जीत हासिल करेगी और आने वाले ओलंपिक में भी जीत हासिल कर गोल्ड मेडल इंडिया की झोली में डालेगी।

मनदीप सिंह ने पंजाब त्रासदी को लेकर बताया, "जब एशिया कप टूर्नामेंट चल रहा था, तब उन्हें सोशल मीडिया और खबरों के जरिए पंजाब में आई बाढ़ को लेकर जानकारी मिल रही थी। उस दौरान सभी खिलाड़ी पंजाब के हालात को महसूस कर रहे थे। पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद करने के लिए खिलाड़ियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और जल्द ही वह लोगों की मदद करने जाएंगे।"

उन्होंने कहा कि किसी एनजीओ के साथ मिलकर सभी खिलाड़ी जो पंजाब में मौजूद हैं, वह बाढ़ से ग्रस्त लोगों की मदद करने जाएंगे।

मनदीप सिंह के माता-पिता ने कहा, "टीम इंडिया ने 8 साल बाद एशिया कप जीता है और अपने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है, और आगे भी टीम ऐसे ही प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीतेगी।"

उन्होंने पंजाब की बाढ़ पर कहा, "बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों की मदद करेंगे और इसके बारे में खिलाड़ी आपस में बातचीत कर मदद करने जाएंगे।"

बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने 8 साल बाद एशियन कप जीतकर भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला है। इस जीत के बाद अब भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप में अपना स्थान बना लिया है।