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Hockey India Sub Junior 2026 : दूसरे दिन गोवा, बंगाल, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की जीत

रांची में सब-जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में कई टीमों का दमदार प्रदर्शन
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Dainik Hawk·
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Apr 02, 2026, 04:38 PM
सब-जूनियर विमेंस चैंपियनशिप: दूसरे दिन गोवा, बंगाल, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की जीत

रांची: 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन गोवा हॉकी ने डिवीजन 'सी' में जीत हासिल की, जबकि हॉकी बंगाल, हॉकी चंडीगढ़ और हॉकी उत्तराखंड ने डिवीजन 'बी' में अपने-अपने मुकाबले जीते।

 

 

गुरुवार को झारखंड के रांची में दिन की शुरुआत पूल ए, डिवीजन 'सी' के मैच से हुई, जिसमें गोवा हॉकी ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा इंटरनेशनल एस्ट्रो-टर्फ स्टेडियम में तेलंगाना हॉकी को 6-3 से मात दी। गोवा की कप्तान डेलिना मेंडेस ने दो गोल (40', 41') किए। बर्टिला केरकेट्टा ने भी दो गोल (48', 52') किए। तेलंगाना हॉकी के लिए सीमा तिर्की (3') और विद्या कुमारी (16') ने गोल दागे, जबकि आनंदी महानंद (30', 36') और नव्याश्री अकुला (15') ने तेलंगाना के लिए गोल जोड़े।

 

डिवीजन 'बी', पूल ए के मैच में, हॉकी बंगाल ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी के खिलाफ 1-0 से करीबी जीत हासिल की। ​​कप्तान पूजा कुमारी शॉ ने दूसरे क्वार्टर (21वें मिनट) में विजयी गोल किया।

 

इसके बाद, डिवीजन 'बी', पूल बी के मैच में, हॉकी चंडीगढ़ ने हॉकी गुजरात के खिलाफ 12-1 से शानदार जीत हासिल की। ​​हॉकी चंडीगढ़ के लिए कप्तान काफी (38', 46', 55', 60') ने चार गोल किए, जबकि अनु (9', 30'), आंचल (12', 14'), नैंसी कश्यप (13', 18') ने दो-दो गोल दागे। भावना (10') और यास्मीन शर्मा (20') ने एक-एक गोल किया। हॉकी गुजरात की कप्तान नियति परमार ने 23वें मिनट में एकमात्र गोल दागा।

 

अंत में, हॉकी उत्तराखंड ने अपने पूल बी, डिवीजन 'बी' के मैच में हॉकी कर्नाटक के खिलाफ 6-1 के स्कोर से जीत हासिल की। ​​करीना ने 10वें, 12वें और 17वें मिनट में गोल करके शुरुआती हैट्रिक बनाई। कप्तान मीनाक्षी (7'), देवयानी जोशी (53') और दीया (60') ने भी हॉकी उत्तराखंड के लिए गोल किए। हॉकी कर्नाटक की ओर से एकमात्र गोल प्रीति नीलारड्डी ने 31वें मिनट में किया।

 

चैंपियनशिप के शुरुआती दिन दिल्ली, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, चंडीगढ़, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर ने नेशनल सब-जूनियर चैंपियनशिप के अपने-अपने पूल मैचों में जीत दर्ज की।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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