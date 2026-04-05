Hockey India Sub Junior 2026 : चौथे दिन पुडुचेरी-केरल, चंडीगढ़, हिमाचल, तमिलनाडु और दिल्ली ने दर्ज की जीत

रांची: शनिवार को झारखंड के रांची में 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के चौथे दिन, 'डिवीजन सी' में ले पुडुचेरी हॉकी और केरल हॉकी ने जीत हासिल की, जबकि 'डिवीजन बी' में हॉकी हिमाचल, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु और दिल्ली हॉकी ने अपने-अपने मैच जीते।

दिन के पहले मैच में 'डिवीजन सी' के पूल बी में, ले पुडुचेरी हॉकी ने हॉकी राजस्थान के खिलाफ 10-0 से शानदार जीत दर्ज की। ले पुडुचेरी हॉकी के लिए गोल ज्ञानेश्वरी गिराका (2वें, 25वें, 28वें, 48वें मिनट), चंचल (26वें, 54वें, 55वें मिनट), हरिदर्शनी (18वें मिनट), थारिणी S (30वें मिनट) और कप्तान कनकश्री (47वें मिनट) ने किए।

'डिवीजन सी' के पूल ए के मैच में केरल हॉकी ने तेलंगाना हॉकी को 4-1 से हराया। केरल हॉकी के लिए परमेश्वरी पिनापोथुला ने (6वें और 10वें मिनट), निरंजना प्रदीप ने (20वें मिनट) और कप्तान रेशमा समद ने (48वें मिनट) में गोल किए। तेलंगाना के लिए आनंदी महानंद ने (20वें मिनट) गोल किया। 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के 'डिवीजन सी' में गोवा हॉकी और हॉकी जम्मू और कश्मीर क्रमशः पूल ए और बी की अंक तालिका में शीर्ष पर रहे।

'डिवीजन बी' के पूल बी में हॉकी चंडीगढ़ और हॉकी उत्तराखंड के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। हॉकी चंडीगढ़ के लिए अन्नू ने दो गोल (27वें, 37वें मिनट) किए, जबकि हॉकी उत्तराखंड के लिए कप्तान मीनाक्षी (49वें मिनट) और गुनगुन कटारिया (60वें मिनट) ने गोल दागे। 'डिवीजन बी' के पूल बी के एक अन्य मैच में हॉकी हिमाचल ने हॉकी कर्नाटक को 3-1 से हराया। जीतने वाली टीम के लिए शानवी शर्मा ने 20वें और 33वें मिनट में, और आरुषि ने 7वें मिनट में गोल किया। सरस्वती एच.वाई. ने 39वें मिनट में हॉकी कर्नाटक के लिए एकमात्र गोल किया।

हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु ने अपने पूल ए, डिवीज़न 'बी' मैच में असम हॉकी के खिलाफ 5-1 से शानदार जीत हासिल की। ​​जोनिषाडेफनी एम.जे. ने 17वें, 42वें और 55वें मिनट में गोल करके एक शानदार हैट्रिक बनाई। कप्तान कनिष्का एस.एस. ने 24वें मिनट में एक गोल किया, जबकि जी. स्वाति ने 36वें मिनट में गोल किया। असम हॉकी के लिए, कलिता चयनिका ने आठवें मिनट में गोल किया।

दिन के आखिरी मैच में दिल्ली हॉकी ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी को 2-1 से हराया। दिल्ली के लिए कप्तान दीपिका ने 5वें मिनट में गोल किया, और आशना कंबोज ने 42वें मिनट में एक और गोल किया। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए प्रिया ने 43वें मिनट में गोल किया।

--आईएएनएस