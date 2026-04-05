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Hockey India Sub Junior 2026 : दिल्ली ने गुजरात को 30-0 से हराया, चौथे दिन इन टीमों ने भी दर्ज की जीत

सब-जूनियर हॉकी में दिल्ली की 30-0 जीत, कई टीमों ने दर्ज की शानदार जीत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:24 AM
सब-जूनियर मेंस नेशनल हॉकी: दिल्ली ने गुजरात को 30-0 से हराया, चौथे दिन इन टीमों ने भी दर्ज की जीत

राजगीर (बिहार): 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 के चौथे दिन दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम और बिहार ने अपने-अपने मुकाबले जीते, जबकि असम और ले पुडुचेरी के बीच मैच ड्रॉ रहा।

 

 

शनिवार को बिहार के राजगीर में स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम में दिन के शुरुआती मैच में, दिल्ली हॉकी ने डिवीजन बी के पूल ए में हॉकी गुजरात पर 30-0 से शानदार जीत दर्ज की।

 

इस मुकाबले में सिद्धार्थ ने आठ गोल (11’, 14’, 14’, 15’, 26’, 26’, 32’, 47’) करके शानदार प्रदर्शन किया, जबकि आर्यन ने पांच गोल (22’, 26’, 33’, 39’, 51’) दागे। सहरावत सुशांत (15’, 42’, 51’, 54’) और सिंह युवराज (1’, 20’, 21’, 40’) ने चार-चार गोल किए, जबकि रिहान ने हैट्रिक (12’, 30’, 50’) लगाई। लव (5’, 41’), इब्राहिम हारून (4’, 49’) और पुरुषोत्तम (33’, 55’) ने दो-दो गोल का योगदान दिया।

 

इसी डिवीजन में दिन के दूसरे मैच में, हॉकी उत्तराखंड ने तेलंगाना हॉकी को 4-0 से शिकस्त दी। कुमार अमन ने हैट्रिक (41’, 44’, 53’) लगाकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि विकास कश्यप ने एक और गोल (45’) करके हॉकी उत्तराखंड की जीत पक्की कर दी।

 

डिवीजन बी के तीसरे मैच में, छत्तीसगढ़ हॉकी ने हॉकी कर्नाटक को 4-1 से हराया। छत्तीसगढ़ हॉकी के लिए लवी मानिकपुरी (27’), अभिषेक यादव (29’), मिनी रोहन (44’) और ओम कुमार यादव (60’) ने गोल किए, जबकि हॉकी कर्नाटक के लिए एकमात्र गोल हर्षवर्द्धन नागनाबोइना विनायकश्री (4’) ने किया।

 

डिवीजन सी, पूल बी के एक मैच में, हॉकी जम्मू और कश्मीर ने हॉकी राजस्थान को 2-1 से हराया। ​​सुखप्रीत सिंह (10’) ने पहला गोल किया, जिसके बाद हरमनदीप सिंह (33’) ने हॉकी जम्मू और कश्मीर के लिए एक और गोल जोड़ा। गुरशन सिंह (36’) ने हॉकी राजस्थान के लिए एक गोल करके वापसी की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ सांत्वना भरा गोल ही साबित हुआ।

 

दिन में बाद में, डिवीजन सी के पूल ए में, हॉकी मिजोरम ने हॉकी आंध्र प्रदेश पर शानदार जीत दर्ज की। कप्तान जोसेफ मालसावमतलुआंगा ने शानदार हैट्रिक (26’, 30’, 36’) के साथ टीम की अगुवाई की, जबकि जैकब लालवमपुइया (36’) ने भी गोल दागा।

 

डिवीजन बी के पूल बी के आखिरी मैच में, हॉकी बिहार ने हॉकी हिमाचल पर 3-1 से जीत दर्ज की। कप्तान अभय सिंह ने दो गोल (6’, 11’) करके टीम की अगुवाई की, जबकि अमृतांशु पांडे (28’) ने भी गोल किया। हॉकी हिमाचल के लिए, पंकज वर्मा (31’) ने मैच का एकमात्र गोल किया।

 

दिन के आखिरी मैच में, डिवीजन सी के पूल ए में, असम हॉकी और ले पुडुचेरी हॉकी के बीच 2-2 से रोमांचक ड्रॉ रहा। ले पुडुचेरी हॉकी के लिए कप्तान सजल बिस्वास ने दोनों गोल (3’, 29’) किए, जबकि असम हॉकी के लिए रितिक (18’) और मणिकंदन (43’) ने गोल दागे।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

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