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Hockey India Championship : डिवीजन ए में यूपी, एमपी, झारखंड की जीत, डिवीजन बी में दिल्ली समेत इन टीमों ने बाजी मारी

सब जूनियर हॉकी नेशनल में छठे दिन कई टीमों का दमदार प्रदर्शन
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Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 05:35 AM
सब-जूनियर मेंस नेशनल हॉकी: डिवीजन ए में यूपी, एमपी, झारखंड की जीत, डिवीजन बी में दिल्ली समेत इन टीमों ने बाजी मारी

राजगीर: 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 के छठे दिन, डिवीजन 'ए' में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की टीमों ने जीत हासिल की, जबकि डिवीजन 'बी' में दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश ने अपने-अपने मुकाबले जीते।

 

 

सोमवार को बिहार के राजगीर में आयोजित डिवीजन 'ए' के पूल बी के एक मैच में हॉकी झारखंड ने हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 8-1 से हराया। विजेता टीम के लिए, जयसन कंडुलना (11’, 49’) ने दो गोल किए, जबकि संजीत भेंगरा (15’), सुखु गुरिया (45’), करण कुमार (8’), सुनील भेंगरा (35’), अर्पण पन्ना (41’) और तानी आशीष पूर्ति (2’) ने एक-एक गोल का योगदान दिया। तमिलनाडु की ओर से एकमात्र गोल संजय (53’) ने किया।

 

डिवीजन 'ए' के पूल सी के एक मुकाबले में, उत्तर प्रदेश हॉकी ने हॉकी हरियाणा को 4-0 से शिकस्त दी। यह जीत नीतीश यादव (10’), प्रह्लाद राजबहार (37’), शाहरुख अली (50’) और कप्तान केतन कुशवाहा (56’) के गोलों की बदौलत मिली।

 

डिवीजन 'ए' के पूल डी के एक मैच में, हॉकी मध्य प्रदेश ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को 6-4 से मात दी। विजेता टीम के लिए, कप्तान अंश बाहुत्रा (12’, 19’) और सिद्धार्थ बेन (9’, 49’) दोनों ने दो-दो गोल किए, जबकि गौतम करण (37’) और यूआई रायन हक (58’) ने एक-एक गोल का योगदान दिया। हारने वाली टीम के लिए, दीपक टोप्पो (34’, 60’) ने दो गोल किए, जबकि विनसेटी तिर्की (15’) और अभिनस लाकरा (53’) ने एक-एक गोल किया।

 

इस बीच, डिवीजन 'ए' के पूल ए में, हॉकी पंजाब और हॉकी चंडीगढ़ के बीच कड़ा मुकाबला हुआ जो 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पंजाब के लिए सन्मुख सिंह (15’) ने गोल किया। वहीं, चंडीगढ़ की ओर से अर्जनदीप सिंह (20’) ने बराबरी का गोल किया।

 

डिवीजन 'बी', पूल ए में, दिल्ली हॉकी ने हॉकी उत्तराखंड को 9-2 से हराया। इस जीत में सिद्धार्थ (2’, 44’, 45’) और आर्यन (20’, 26’, 33’) की हैट्रिक का अहम योगदान रहा। सुशांत सहरावत (32’, 52’) ने दो गोल किए, जबकि हितेश कटारिया (4’) ने एक गोल किया। उत्तराखंड की तरफ से गोविंद सिंह (42’) और विक्की बोहरा सिंह (51’) ने गोल किए।

 

डिवीजन 'बी' के एक अन्य मैच में, पूल ए के मुकाबले में तेलंगाना हॉकी ने हॉकी बंगाल को 6-0 से रौंदा। अमित दयाल (24’, 36’, 44’, 51’) ने चार गोल करके टीम की अगुवाई की, जबकि कप्तान यासिथ जला सूर्या (58’) और हर्ष कुमार (23’) ने एक-एक गोल दागा।

 

डिवीजन 'बी', पूल बी में, हॉकी कर्नाटक ने हॉकी बिहार को 2-1 से हराया। राजेश प्रतीक यारकल (15’, 33’) के दो गोलों की बदौलत कर्नाटक ने यह जीत हासिल की। ​​बिहार की तरफ से एकमात्र गोल कप्तान अभय शाह (6’) ने किया।

 

दिन के आखिरी डिवीजन 'बी', पूल बी मैच में, हॉकी अरुणाचल प्रदेश ने हॉकी हिमाचल पर 15-2 से शानदार जीत दर्ज की। शशांक कुमार (15’, 31’, 37’, 38’, 39’) ने पांच गोल करके आक्रमण की कमान संभाली। मोहम्मद अता (4’, 35’), शुभम राजभर (18’, 34’) और हिमांशु राजभर (11’, 53’) ने दो-दो गोल किए। कप्तान आशुतोष पाल (23’), विशाल राजभर (41’), मोहित यादव (1’) और श्रेयांश कुशवाहा (55’) ने एक-एक गोल का योगदान दिया, जबकि हिमाचल की ओर से दक्ष (17’, 58’) ने दो गोल दागे।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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