Hockey India League : हॉकी इंडिया लीग 2026 के लिए मिनी नीलामी 24 सितंबर को होगी

एचआईएल 2026 मिनी नीलामी में पुरुष व महिला खिलाड़ियों पर बोली लगेगी
Sep 24, 2025, 05:56 AM
नई दिल्ली: हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) 2026 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों की मिनी नीलामी बुधवार को नई दिल्ली में होगी। सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को बेहतर बनाने और विश्व हॉकी की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए एकत्रित होंगी।

100 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने पर मिनी नीलामी के दौरान बोली लगेगी। पुरुष टीमों के लिए 4 करोड़ रुपये और महिला टीमों के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा है। प्रत्येक टीम में 20 खिलाड़ी (2 गोलकीपर + 18 आउटफील्ड खिलाड़ी) होंगे, जिनमें अधिकतम 7 विदेशी और न्यूनतम 3 भारतीय जूनियर खिलाड़ी शामिल होंगे।

नीलामी में तीन आधार मूल्य स्लैब 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये होंगे, जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम 2 लाख रुपये होंगे। टीमों को अपनी शेष राशि और टीम को पूरा करने के लिए आवश्यक खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होगा।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने इस अवसर पर कहा, "किसी भी लीग की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से हॉकी जैसे विरासत वाले खेल के लिए, एक महासंघ के लिए दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। किसी भी लीग का मुख्य उद्देश्य खेल के विकास के लिए समावेशिता और अवसर पैदा करना है। हीरो एचआईएल 2026 संस्करण की योजना खिलाड़ियों के प्रदर्शन, कल्याण और विकास को हमारे ध्यान के केंद्र में रखने के इसी संकल्प के साथ बनाई जा रही है।"

उन्होंने कहा, "हम अपने प्रतियोगिता कैलेंडर में पूरे वर्ष ऐसा करते हैं, एचआईएल स्वस्थ कॉर्पोरेट भागीदारी के लिए खेल में योगदान करने और शामिल होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। लीग की सफलता सुनिश्चित करने में अपने प्रत्येक फ्रेंचाइजी पार्टनर के विश्वास और योगदान पर हमें गर्व है। बुधवार को होने वाली मिनी नीलामी, हॉकी इंडिया लीग के दूसरे संस्करण के लिए हमारी पहली उपलब्धि के रूप में, एक्शन से भरपूर होगी। मैं सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं।"

नीलामी सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। पुरुषों की नीलामी के बाद महिलाओं की नीलामी होगी।

 

