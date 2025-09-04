खेल

India vs South Korea Hockey : भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सुपर 4 का मैच ड्रॉ रहा

हॉकी एशिया कप: भारत और दक्षिण कोरिया का मैच 2-2 से ड्रॉ
Sep 04, 2025, 07:18 AM
एशिया कप हॉकी : भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सुपर 4 का मैच ड्रॉ रहा

राजगीर: बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। आखिरी मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में दोनों में से कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी।

मैच में पहला गोल भारत की तरफ से हार्दिक ने किया। इसके बाद कोरियाई टीम ने बैक टू बैक दो गोल किए और भारत पर बढ़त बना ली। जुगराज सिंह की गलती से कोरिया को एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिल गया, जिसे टीम ने गोल में तब्दील कर दिया और बराबरी हासिल कर ली। इसके बाद कोरिया को एक पेनाल्टी कार्नर मिला, जिसे टीम ने गोल में बदला और अपनी बढ़त 2-1 की कर ली।

लंबे समय तक भारतीय टीम गोल करने में सफल नहीं रही थी और ऐसा लग रहा कि कहीं मैच हाथ से फिसल न जाए। आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल करते हुए भारत को बराबरी पर ला दिया।

2-2 की बराबरी के बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच के आखिरी कुछ मिनटों में निर्णायक गोल के लिए जोरदार संघर्ष दिखा, लेकिन सफलता किसी टीम को नहीं मिली और मैच आखिरकार ड्रॉ समाप्त हुआ।

 

भारतीय टीम एशिया कप में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पूल ए के सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की थी।

 

पहले मैच में भारत ने चीन को, दूसरे मैच में जापान को और तीसरे मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराया था।

 

सुपर 4 में सभी टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। इसके बाद जो टॉप की दो टीमें होंगी, वो फाइनल खेलेंगी। भारत का अगला मुकाबला 4 सितंबर को मलेशिया से होगा। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी।

 

 

