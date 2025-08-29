खेल

Hockey Asia Cup 2025 Rajgi: हॉकी एशिया कप 2025 आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा : पीएम मोदी

राजगीर में हॉकी एशिया कप 2025, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
Aug 29, 2025, 05:43 AM
हॉकी एशिया कप 2025 आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा : पीएम मोदी

नई दिल्ली:  पूरे देश में 29 अगस्त को 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन से बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही पीएम ने भरोसा जताया है कि यह टूर्नामेंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

पीएम मोदी ने 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, "29 अगस्त (जो राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है) से बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है। मैं एशिया की सभी प्रतिभागी टीमों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और समर्थकों को शुभकामनाएं देता हूं।"

 

उन्होंने लिखा, "भारत और एशिया के लाखों लोगों के दिलों में हॉकी का हमेशा से एक खास स्थान रहा है। मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट रोमांचक मुकाबलों, असाधारण प्रतिभाओं के प्रदर्शन और यादगार पलों से भरपूर होगा, जो खेल प्रेमियों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।"

 

बीते कुछ समय में बिहार ने कई बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी की है। पीएम मोदी ने लिखा, "यह बेहद हर्ष का विषय है कि बिहार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। हाल के समय में बिहार ने एक वाइब्रेंट स्पोर्टिंग हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स चैंपियनशिप 2025, सेपकटकरॉ वर्ल्ड कप 2024 और विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जैसे बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए गए। यह लगातार मिल रही गति बिहार के विकसित होते बुनियादी ढांचे, जमीनी स्तर पर बढ़ते उत्साह और विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभा को निखारने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

 

भारतीय टीम को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश के अलावा साउथ कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे शामिल हैं।

 

भारतीय टीम 29 अगस्त को चीन के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। 31 अगस्त को उसे जापान से भिड़ना है। 1 सितंबर को भारतीय टीम कजाकिस्तान को चुनौती देगी।

 

 

 

 

