Himanshi Tokas Judo : हिमांशी टोकस शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय जूडोका बनीं

हिमांशी टोकस बनीं जूडो विश्व रैंकिंग में नंबर-1, शाहीन दरजादा भी टॉप-5 में।
Sep 20, 2025, 08:30 AM
विश्व जूनियर रैंकिंग : हिमांशी टोकस शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय जूडोका बनीं

मुंबई: हिमांशी टोकस ने जूडो में इतिहास रच दिया है। वह जूनियर विश्व रैंकिंग में महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गईं हैं। वह इस खेल के इतिहास में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय जूडोका बनी हैं।

महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में, भारत की शाहीन राजकभाई दरजादा चौथे स्थान पर हैं। यह पहली बार है जब दो भारतीय एथलीट अपने-अपने भार वर्ग में शीर्ष पांच में शामिल हैं।

 

सूची में तीन स्थान की छलांग लगाने वाली हिमांशी 610 अंकों के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ (आईजेएफ) द्वारा जारी विश्व रैंकिंग सूची में भारतीय जूडोकाओं ने शानदार बढ़त हासिल की है।

 

रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से 20 वर्षीय हिमांशी पिछले सप्ताह (13 सितंबर) एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2025 में अपनी जीत के बाद रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गईं। यह इस वर्ष का उनका तीसरा खिताब था।

 

इससे पहले, उन्होंने जुलाई में ताइपे जूनियर एशियाई कप 2025 में अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और जनवरी में कैसाब्लांका अफ्रीकी ओपन 2025 जीता था। हिमांशी ने अब तक पांच प्रतियोगिताओं, एक कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तीन कॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिताओं और एक कॉन्टिनेंटल ओपन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं।

वरिष्ठ वर्ग में, हिमांशी विश्व रैंकिंग में महिलाओं के 63 किग्रा वर्ग में 611 अंकों के साथ 61वें स्थान पर हैं।

महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में, भारत की शाहीन राजकभाई दरजादा जापान की रीको होंडा, इटली की मिशेला टेरानोवा और ब्राजील की बियांका रीस के बाद चौथे स्थान पर हैं। शाहीन के 442 अंक हैं और उन्होंने इस सीजन में अब तक तीन स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीता है।

शाहीन ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2025, मकाऊ जूनियर एशियाई कप 2025 और ताइपे जूनियर एशियाई कप 2025 में स्वर्ण पदक जीते हैं। इस साल मई में ताशकंद जूनियर एशियाई कप 2025 में उन्हें तीसरा स्थान मिला था।

महिलाओं के +78 किग्रा वर्ग में, भारत की कंवरप्रीत कौर विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर हैं, जबकि इशरूप नारंग महिलाओं के -78 किग्रा वर्ग में हैं। हमवतन नुंगशिथोई चानू लीशांगथेम 52 किग्रा वर्ग में 12वें स्थान पर हैं।

वरिष्ठ खिलाड़ियों में, राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता तूलिका मान महिलाओं के +78 किग्रा वर्ग में 75वें स्थान पर हैं, जिन्हें इस सप्ताह एक स्थान का फायदा हुआ है, जबकि श्रद्धा कडुबाई चोपड़े महिलाओं के 52 किग्रा वर्ग में 53वें स्थान पर हैं। अस्मिता देव महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में 46वें स्थान पर रहीं।

पुरुषों के 73 किग्रा वर्ग में, भारत के अरुण कुमार दो स्थान ऊपर चढ़कर 71वें स्थान पर पहुंच गए। कुल सात भारतीय जूडोका सीनियर वर्ग में विश्व रैंकिंग सूची में शीर्ष 100 में शामिल हैं।

 

 

 

