Heather Knight Womens ODI Record : इंग्लैंड की पांच महिला बल्लेबाज, जिनके नाम वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन

गुवाहाटी: महिला विश्व कप-2025 के आठवें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। इंग्लैंड की जीत में हीथर नाइट का अहम योगदान रहा, जिन्होंने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। इसी के साथ नाइट वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली चौथी महिला बल्लेबाज बन गईं।

हीथर नाइट ने बांग्लादेश के विरुद्ध 111 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ नाबाद 79 रन बनाते हुए यह मुकाम हासिल किया है। आइए, इस लिस्ट में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

चार्लोट एडवर्ड्स : यह महिला बल्लेबाज इस लिस्ट में शीर्ष पायदान पर हैं, जिन्होंने 191 वनडे मुकाबलों में 38.17 की औसत के साथ 5,992 रन अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 9 शतक और 46 अर्धशतक जमाए। साल 1997 में वनडे करियर की शुरुआत करने वाली एडवर्ड्स ने साल 2016 में अंतिम एकदिवसीय मैच खेला।

टैमी ब्यूमोंट : इंग्लैंड की यह महिला क्रिकेटर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 134 वनडे मुकाबलों की 124 पारियों में 41.09 की औसत के साथ 4,562 रन अपने नाम किए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 23 अर्धशतक निकले।

नेट साइवर-ब्रंट : 123 वनडे मुकाबलों की 109 पारियों में 46.33 की औसत के साथ 4,124 रन बनाने वाली नेट साइवर-ब्रंट लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। नतालिया ने अपने वनडे करियर में 9 शतक और 25 अर्धशतक जमाए हैं।

हीथर नाइट : इंग्लैंड की इस महिला बल्लेबाज ने अब तक अपने वनडे करियर में 151 मैच खेले, जिसकी 143 पारियों में 35.79 की औसत के साथ 4,116 रन बनाए। हीथर अपने वनडे करियर में 2 शतक और 27 अर्धशतक लगा चुकी हैं।

क्लेयर टेलर : साल 1998 से 2011 के बीच 126 वनडे मुकाबलों में 40.20 के साथ 4,101 रन बनाने वाली टेलर इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं। उन्होंने अब तक 8 शतक और 23 अर्धशतक जमाए हैं।